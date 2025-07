Nova temporada do “Prazer, Renata” 60+ mostra os desafios e prazeres do envelhecimento

Inspirado nos 60 anos da TV Globo, o quadro ‘Prazer, Renata’ está de volta ao ‘Show da Vida’ em uma nova temporada, com um novo olhar: o da longevidade. Desta vez, a repórter Renata Ceribelli vai além da questão do prazer feminino e mostra com dados inéditos e pesquisas exclusivas, como o conceito de “velho” ficou velho. Em quatro episódios, exibidos a partir deste domingo, dia 06, a série aborda os desafios dos novos idosos no mercado de trabalho, nas relações familiares e nos cuidados com a saúde. No primeiro episódio, a pergunta “O que você quer ser quando envelhecer?” conduz as entrevistas. Para entender sobre como as pessoas olham para o envelhecimento, o quadro ainda cria um experimento com pessoas de diferentes idades e provoca a reflexão sobre o etarismo, o conceito da velhice e o futuro.

“Vivemos hoje uma revolução do envelhecimento. Pela primeira vez na história, temos várias gerações convivendo dentro da categoria “pessoa idosa”. Geração 60+, 70+, 80+, 90+ e cada vez mais centenários. O futuro é maduro e precisamos nos preparar para isso agora. Com saúde, com políticas públicas, mas também com novas narrativas sobre o envelhecer. O nome do quadro continua sendo uma provocação: ‘Prazer, Renata’. Porque o prazer na vida não pode ter data de validade”, afirma Ceribelli, aos 61 anos.



Aguardado pelos fãs do universo dos super-heróis, o filme “Superman” estreia nos cinemas brasileiros na próxima quarta-feira, dia 10 de julho. O diretor do filme, James Gunn, e os atores David Corenswet, que vive o Clark Kent, e Rachel Brosnahan, que interpreta a Lois Lane, desembarcam no Rio de Janeiro e conversam com exclusividade com o Show da Vida. O papo é conduzido pela atriz Maisa Silva, que acaba de brilhar na novela ‘Garota do Momento’ e vive a experiência de ser Repórter Por Um Dia do Fantástico.

Aos pés do Cristo Redentor, com uma vista privilegiada para a Cidade Maravilhosa, David fala da emoção de interpretar o Superman e da conexão do personagem com o cenário escolhido para a conversa. “Vou te confessar: estar aqui em cima é muito próximo da sensação de voar, com certeza. O vento, essa vista… Tem uma cena em que eu pouso num prédio, mas não era tão alto assim. Interpretar o ‘Superman’ foi bem mais rico do que eu esperava, tanto nas lutas difíceis com adversários à altura, ou nas conversas com a Lois Lane, que agora sabe sua identidade secreta”, revela o ator.No novo filme, a Lois Lane de Rachel Brosnahan é muito mais do que o par romântico do Clark Kent, ela é uma mulher à frente do seu tempo. “Ela representa essa mulher corajosa e decidida. Mesmo nos momentos mais difíceis, a Lois Lane não é fraca, de jeito nenhum. E é isso que eu mais curto nela”, conta Rachel.

Ainda neste domingo, o ‘Show da Vida’ exibe uma reportagem especial para desvendar por onde levam os caminhos do Ártico? A repórter Candice Carvalho embarca em uma expedição a partir do arquipélago mais ao norte do mundo, Svalbard – a 1300km do Pólo Norte, com o objetivo de chegar a locais que antes eram cobertos de gelo, mas com o derretimento causado por mudanças climáticas, se tornaram acessíveis a pequenas embarcações. A reportagem mostra o que estes lugares revelam, quais as ameaças para a vida selvagem, qual o impacto que o derretimento do gelo no extremo norte do planeta tem no resto do mundo, e como este ambiente, hostil, belo e impactante pode ser transformador.

O ‘Fantástico’ deste domingo, dia 06 de julho, começa logo após o ‘Domingão com Huck’.