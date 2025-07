Key Alves anuncia gravidez do primeiro filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Key Alves, 25, anunciou gravidez do primeiro filho nas redes sociais.

Bebê é fruto do relacionamento da jogadora de vôlei com o cantor Bruno Rosa. O casal contou a novidade hoje no Instagram.

Os dois celebraram a espera do primeiro filho juntos. Em um post conjunto, compartilharam que era a realização de um sonho.

No vídeo, Bruno Rosa apareceu cantando e Key Alves mostrou o ultrassom do bebê.

“Deus, obrigada por ouvir nossas orações, nossos pedidos sempre foram algo que o senhor nunca deixou de cumprir. Chegou sem avisar e tomou conta de nós, agora sabemos o verdadeiro significado de amar um filho.

Chegou na melhor hora. Obrigada por realizar mais um sonho nosso”, escreveram na legenda.