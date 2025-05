‘Ainda Estou Aqui’ entra em lista de melhores filmes do New York Times

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O jornal americano The New York Times nomeou “Ainda Estou Aqui” como um dos melhores filmes que as pessoas podem ter deixado passar no ano passado e começo deste ano.

O longa estrelado por Fernanda Torres é uma das recomendações do jornal para quem quer assistir bons filmes no feriado americano Memorial Day. Junto à obra brasileira, estão os filmes “Sinners”, “Black Bag”, “Friendship”, “The Last Showgirl”, “Presence” e mais, sendo um dos únicos títulos estrangeiros na lista.

Na lista, a atuação de Torres foi fortemente elogiada. A crítica Alissa Wilkinson apontou que a atuação da brasileira “impressiona”, afirmando que “[Fernanda] Torres reveste sua performance com todas essas emoções, e seu olhar penetrante é magnético”.

