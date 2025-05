Benedito Ruy Barbosa está internado na UTI com insuficiência renal crônica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, 94, está internado há cinco dias em São Paulo. De acordo com a Hcor (Associação Beneficente Síria Hospital do Coração), ele foi internado na última terça-feira (20) mediante a piora de um quadro de insuficiência renal crônica.

“O paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e vem apresentando melhora clínica e de exames laboratoriais. No momento, não há previsão de alta”, diz boletim médico, assinado pelo Dr. Gabriel Dalla Costa, superintendente médico e diretor técnico, e Dr. Cyrilo Emilio Zuccon Mantovani, clínico geral.

Ruy Barbosa é autor de tramas de destaque, como “Meu Pedacinho de Chão” (1971), “Sinhá Moça” (1986), “Renascer” (1993) e “O Rei do Gado” (1996).

Em janeiro, ele fez uma rara aparição numa foto publicada pela filha nas redes sociais. “Em noite de festa, casando mais um neto dessa linda família Barbosa”, publicou Edmara. A imagem emocionou amigos e famosos, que elogiaram o autor no perfil.

Barbosa trocou o sítio em Sorocaba, onde viveu por muitos anos, por São Paulo, onde mora atualmente par facilitar o acesso a cuidados médicos e manter uma assistência integral. Em entrevista ao O Globo, a neta do dramaturgo Paula Barbosa contou que ele segue lúcido, mas “fraquinho”, e não pensa em retomar o trabalho.

