Socorro! Sardinha vai contar pra Solange que Maria de Fátima roubou a mãe!

Genteee, eu acabei de receber um spoiler babadeiro do próximo capítulo de Vale Tudo no meu grupo de fofoqueiras que eu não estou sabendo lidar com a minha euforia, juro para vocês. Eu to quase estourando um champanhe caríssimo que eu comprei na viagem ao Chile de tão empolgada que fiquei ao ler essa mensagem.

Acontece que a casa da Maria de Fátima (Bella Campos) vai começar a cair, meus amores. A gata pode ser competente em suas armações, mas uma de suas mentiras virá à tona. Para quem não lembra, durante o período em que morou com Sardinha (Lucas Leto) e Solange (Alice Wegmann), ela sempre falava que era filha de uma fazendeira bem abastada do Sul. Só que o rapaz acabou conhecendo Raquel (Taís Araujo) e descobre a verdade sobre a origem de Fátima.

Sem noção da mentira que a filha criou, a cozinheira revelará para Sardinha que é mãe da jovem. Em seguida Sardinha ligará para Solange, que já vai estar na Espanha, e contará sobre o que descobriu.

“Esquece mãe fazendeira, esquece fortuna de família contatos… Solange, a Maria de Fátima inventou tudo isso”, dirá ele para a amiga na ligação.

“Para, Sardinha, que loucura é essa?”, reagirá a ruiva, completamente chocada com a revelação.

Ele, que sempre teve um pé atrás com Fátima conta para a amiga tudo o que extraiu de sua conversa com Raquel. A diretora, então, começará a questionar como a “amiga” conseguia manter um estilo de tão caro.

“Mas, Sardinha, ela tinha uma grana. Lembra? A Fátima estava hospedada no Copacabana Palace. Vivia comprando roupa”, lembrará Solange. “Mas você acha que ela roubava aquelas roupas?”

“Não faço ideia, Solange. Só sei que a mãe dela não é fazendeira e que não tem herança nenhuma. A Raquel vendia sanduíche na praia até ‘ontem’”, pontuará Sardinha.

Xiii, como será que Maria de Fátima vai se livrar dessa, hein? Só sei que já estou desmarcando todos os meus compromissos de amanhã á noite, pois, não posso deixar de assistir Vale Tudo por nada neste mundo.