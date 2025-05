Cauã Reymond se pronuncia sobre polêmicas com elenco de ‘Vale Tudo’

Cauã Reymond participou do Altas Horas deste sábado, 24, e respondeu a respeito das polêmicas envolvendo o seu nome e o elenco da atual novela das 9, Vale Tudo, em que interpreta o personagem César.

O apresentador Serginho Groisman questionou, sem dar grandes detalhes: “Cauã, vou começar com uma coisa que está saindo por aí, uma questão nos bastidores da novela… Quero saber se você tem alguma coisa a dizer ou não? Acho que atores quando se encontram… O que acontece?”

O comentário parece ter feito alusão a informações divulgadas inicialmente pela revista Veja de que Bella Campos (Maria de Fátima), que faz par romântico com o ator em Vale Tudo, teria se desentendido com ele e feito reclamações sobre seu comportamento à direção da produção. A Globo até o momento não se manifestou publicamente sobre o tema.

Cauã Reymond desconversou: “Tenho 27 anos de carreira. Estou acostumado a esse tipo de coisa, de saírem muitas notícias. O que posso falar é que a gente está trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a gente está fazendo muito bem a novela, que está indo muito bem.”

“Estou acostumado com esse tipo de situação. Outro dia, inclusive, teve uma festa do elenco e falaram que eu não fui… Eu não vou em festas, praticamente. Quando vou, vou a trabalho, sou um cara super caseiro. Estou acostumado com esse tipo de especulação”, continuou, rebatendo uma das supostas polêmicas.

“Mas fico feliz com o sucesso da novela e com o presente que foi fazer o César. Fiz o Caio, que era um bonzinho sofredor, e agora estou podendo fazer o César, que não vale nada”, concluiu.

Groisman questionou: “Mas ali é tudo adequado?”. “Tudo rolando muito bem, o time trabalhando muito sério. Graças a Deus”, finalizou Cauã Reymond.

