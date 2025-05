Cauã Reymond se pronuncia sobre a suposta briga com seus colegas nos bastidores de Vale Tudo

Gente, estou aqui comendo um belíssimo fondue de chocolate belga com Ferrero Rocher, pois a minha TPM estava implorando por isso. Quando recebo um vídeo da minha amiga do Leme sobre o Cauã Reymond.

Acontece que o ator foi um dos convidados do programa Altas Horas, da TV Globo, que foi ao ar neste sábado (24) e ele abriu o jogo sobre essa polêmica envolvendo os bastidores de Vale Tudo.

No remake da novela das nove, Cauã interpreta César, e recentemente começaram a circular rumores de que o clima entre o elenco não estava dos melhores, além duma suposta treta entre ele e Bella Campos.

Então, o apresentador Serginho Groisman questionou o ator sobre esses rumores: “Cauã, eu vou começar com uma coisa assim, que tá saindo por aí, uma questão dos bastidores da novela. Quero saber se você tem alguma coisa a dizer, ou não. Atores quando se encontram, o que acontece?”.

E o ator respondeu. “Eu estou acostumado já a esse tipo de coisa e de saírem muitas notícias”, afirmou, destacando que já tem mais de 20 anos de carreira como figura pública.

Cauã aproveitou para comentar sobre rumores envolvendo uma festa do elenco da novela. “O que eu posso falar é que a gente tá trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a gente está fazendo muito bem, a novela tá indo muito bem. Eu estou acostumado com esse tipo de situação, outro dia inclusive teve uma festa do elenco e falaram que eu não fui. Eu não vou em festa praticamente, sou um cara muito caseiro, então estou muito acostumado a esse tipo de especulação”, disse ele.

“Mas eu fico muito feliz com o sucesso da novela, e com o presente que foi fazer o César. Está tudo rolando muito bem, o time trabalha muito sério, graças a Deus”, finalizou.