Zagueiro do Bragantino se envolve em acidente e mata motociclista

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil foi chamada para atender uma ocorrência de acidente entre carro e moto em Bragança Paulista, na Rodovia Alkindar Mnteiro Junqueira. O motorista do veículo era Renan da Silva, jogador do RB Bragantino, que atropelou o motociclista e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

De acordo com a Polícia, os dois veículos colidiram, e o motociclista, que tinha 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Renan foi encaminhado à delegacia.

O jogador, que atua como zagueiro, pertence ao Palmeiras, e foi emprestado ao RB Bragantino em abril deste ano, mas naõ conseguiu se firmar como titular. O contrato dele com o alviverde vai até 2025.

Até o momento, nem o time e nem o zagueiro se pronunciaram sobre o caso. Nas redes sociais, torcedores pedem posicionamento do clube com a #ForaRenan.