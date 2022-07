Zagueira do Corinthians e da Seleção Brasileira vai comentar jogos da Copa América

Jogadora vai fazer parte do time de transmissão do SBT já na estreia da equipe canarinha, dia 9 de julho, no clássico contra a Argentina

Uma das grandes atletas do futebol feminino brasileiro nos últimos anos, a zagueira Erika foi convidada pelo SBT para comentar a Copa América de 2022, que será transmitida pela emissora, com exclusividade na TV brasileira.

“Estou feliz com o convite do SBT. Será um prazer e uma experiência muito legal fazer parte do time”, celebrou a atleta. “Dessa vez, não poderei estar em campo ajudando as minhas companheiras, mas espero trazer sorte daqui para o Brasil conseguir mais um título”, acrescentou.

No Corinthians desde setembro de 2018, Erika já disputou 80 partidas pelo clube e marcou 14 gols. Desde o fim do ano passado, porém, ela não atua por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Erika já estará presente na equipe de transmissão do SBT na estreia da Seleção Brasileira, dia 9 de julho, às 21h (de Brasília), no clássico entre Brasil e Argentina, que acontecerá no Estádio Centenário de Armenia, na Colômbia.

O Brasil é o atual campeão e maior vencedor da Copa América Feminina, com sete títulos. Destes, Erika participou de dois, em 2010 e 2018, além de ter sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e ter levantado inúmeras outras taças.