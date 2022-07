Gabriel Jesus é anunciado pelo Arsenal

De acordo com o contrato firmado em 2016 e o mecanismo da Fifa, o Palmeiras deve faturar cerca de 20 milhões de reais nessa transferência

Antes no Manchester City, Gabriel Jesus, atacante brasileiro, seguirá jogando a Premier League, mas dessa vez, vestindo a camisa do Arsenal, que comprou o atleta por 52 milhões de euros, cerca de R$ 289 milhões.

O clube londrino fez o anúncio oficial na manhã desta segunda-feira (4). O brasileiro tem 25 anos, e estava no Manchester City há cinco temporadas e meia.

🇧🇷 Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

O contrato assinado com os Gunners, como é conhecido o Arsenal, foi de cinco anos, até 2027, e o brasileiro deve ter o maior salário do clube, ganhando cerca de 10 milhões de libras por temporada. Conforme contrato firmado em 2016 com o City, o Palmeiras tem direito a 5% do valor da transferência, e mais 2% do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, o clube paulista deve faturar cerca de 20 milhões de reais.

Além de Gabriel Jesus, o Arsenal também conta com outros dois brasileiros: Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. “Estou muito feliz de estar aqui. Eu conheço a comissão técnica, conheço alguns jogadores. Venho para ajudar, aprender e dar meu máximo”, afirmou o atleta.

O brasileiro também foi especulado em clubes como Chelsea, Tottenham, Real Madrid e PSG, mas a proposta salarial dos Gunners foi a maior, já que chega como principal contratação da temporada. Jesus, que não era titular absoluto no City, quer voltar a ter protagonismo para garantir a vaga na Copa do Mundo deste ano.