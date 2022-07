Tour de France termina excursão pela Dinamarca

O Tour de France termina sua excursão dinamarquesa com a vitória do controvertido sprinter Groenewegen.

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Sønderborg, 3 Julio: O velocista holandês Dylan Groenewegen da BikeExchange-Jayco ganhou hoje a terceira etapa do Tour de France, a segunda de seis etapas planas que se adequam aos velocistas, realizada em sua totalidade no penínsular dinamarquês de Jutlândia, entre as cidades de Vejle a Sønderborg.

A etapa teve três pontos de montanha reservados para a competição cujo líder veste a camisa branca com bolinhas vermelhas. Magnus Cort (EF Educação – EasyPost), o vencedor dos três pontos de montanha ontem, atacou no quilômetro zero. Talvez à luz de sua força ontem, ninguém se sentiu tentado a juntar-se a ele. Somente quando sua vantagem chegou a sete minutos, uma margem invulgarmente grande no ciclismo moderno, o pelotão principal começou sua perseguição. Esperando se tornar a primeira equipe desde que equipes patrocinadas comercialmente começaram a disputar o Tour de France em 1962 para vencer as três primeiras etapas, Quick Step Alpha Vinyl enviou um corredor à frente do pelotão para liderar a perseguição. Ele foi acompanhado por um corredor de cada uma das equipes de sprinters BiekExchange-Jayco, Alpecin Deceuninck e Lotto Soudal.

Cort continuou a dominar os primeiros colinas deste Tour. No último dos três, após 123,3 km de pedalada sozinho, ele lançou um simulacro de sprint, para alegria da multidão, que o aplaudiu como se ele tivesse ganho o palco.

O percurso da corrida mostrou a herança Viking da Dinamarca, mas também sua contribuição para a tecnologia digital. Os corredores passaram pela cidade de Jelling, o primeiro município da Dinamarca a oferecer a seus residentes conexão sem fio à Internet. Na era Viking, Jelling serviu como a sede dos primeiros monarcas dinamarqueses. Em Jelling, Harald Bluetooth, Rei da Dinamarca de c. 958 – c. 986, e assim chamado porque tinha um dente morto que ficou azul, mandou esculpir as sagradas pedras Jelling com inscrições rúnicas, unificou as tribos periféricas da Dinamarca e converteu pacificamente a nação ao cristianismo.

Avançando mil anos até 1997, um dos desenvolvedores de uma nova tecnologia destinada a unir todos os dispositivos portáteis leu um romance histórico sobre o rei e propôs o Bluetooth como uma espécie de nome de lugar reservado. Eles iriam chamá-lo de RadioWire ou PAN (para Personal Area Network), mas, no final, o tempo se esgotou para as buscas legais, e o nome do detentor se tornou o título oficial.

O logotipo Bluetooth, aquele meio-asterisco complementado por dois triângulos, na verdade consiste dos dois caracteres rúnicos para suas iniciais H e B.

Com pouco mais de 50 km para percorrer, e pontos máximos na competição de montanha e nos sprints intermediários, Cort caiu de volta no pelotão, que girava em direção ao inevitável sprint, quando a camisa amarela, Wout Van Aert, e Groenewegen, jogaram suas bicicletas para a frente em direção à linha de chegada, com a mais fina das margens entre elas.

Segundo a Cort no sprint intermediário na metade da etapa foi Wout van Aert (Team Jumbo Visma), segundo na prova de tempo da sexta-feira, e segundo a Jakobsen ontem, e segundo novamente na linha de chegada por

O segundo lugar lhe deu seis segundos de bônus, o que significa que ele agora lidera a corrida por sete segundos. Após apenas três dias, ele lidera a competição de camisa verde por 17 pontos.

Enquanto isso, Groenewegen teve tempo para refletir. Afinal de contas, há um ano, onze meses, na Polônia, ele forçou seu rival Fabio Jakobsen a ultrapassar as barreiras a mais de 80 km/h. Os ferimentos de Jakobsen eram tão graves que ele temia por sua mobilidade futura. Ontem, a vítima da manobra de Groenewegen ganhou. Hoje, seu agressor venceu sua primeira etapa do Tour desde julho de 2019.

Mas o vencedor da etapa tem uma vida longe do ciclismo. Desde sua última vitória na etapa anterior, ele perdeu um avô e ganhou uma filha, e foi deles que ele pensou ao se recuperar de seus esforços.

Amanhã, o Tour de France parte da Dinamarca. Ela é retomada em Dunquerque na terça-feira, em uma etapa com seis pequenas subidas, que poderiam ser a primeira da Volta deste ano a ser vencida por um breakaway.