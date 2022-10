Violência e esporte “não combinam”, diz Pelé sobre tragédia em estádio na Indonésia

O ex-craque acompanhou a mensagem com a imagem de uma criança sentada ao lado de um grande coração formado por velas

A lenda do futebol brasileiro Pelé se solidarizou nesta segunda-feira com os familiares das vítimas da tragédia em um estádio de futebol na Indonésia.

“Desejo muita paz e amor a todo o povo da Indonésia. A violência não combina com o esporte. Não existe dor da derrota que possa justificar que percamos o amor ao próximo. O esporte deve ser sempre um ato de amor”, escreveu o ‘Rei’ em sua conta no Instagram.

O ex-craque de 81 anos acompanhou a mensagem com a imagem de uma criança sentada ao lado de um grande coração formado por velas, com fotos das vítimas dentro.

Pelo menos 125 pessoas morreram, incluindo 32 crianças, e outras 323 ficaram feridas no fim de semana na Indonésia, quando as forças de segurança dispararam gás lacrimogêneo em um estádio lotado dando início a uma confusão.

A tragédia, uma das piores da história do futebol, ocorreu na noite de sábado na cidade de Malang, depois que torcedores do time local Arema FC invadiram o campo do Estádio Kanjuruhan após perder por 3 a 2 para o arquirrival Persebaya Surabaya.

A polícia respondeu disparando gás lacrimogêneo nas arquibancadas lotadas, levando uma massa de espectadores a correr em massa para pequenos portões onde muitos foram esmagados ou sufocados, segundo testemunhas.

