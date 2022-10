Eduardo Barroca é o novo técnico do Bahia

O contrato é exatamente para as últimas rodadas da Série B, até o fim da temporada. Barroca tem a missão de manter o time no G4

Um dia depois de demitir Enderson Moreira, o Bahia anuncia a contratação de Eduardo Barroca, neste domingo (2), para o fim da temporada de busca do acesso à Série A. Com mais seis rodadas para o fim do Nacional, o treinador chega com a missão de manter o time no G4.



O contrato é exatamente para as últimas rodadas da Série B, até o fim da temporada. O time é terceiro colocado, com 52 pontos, cinco de margem para o quinto e perdeu o último jogo para a Chapecoense por 3 a 1.



Barroca chega para buscar consistência no final da campanha, já que o Bahia vem de uma sequência ruim no campeonato, com apenas três vitórias nas últimas dez rodadas. Barroca celebrou a contratação e o retorno ao Tricolor depois de uma passagem como auxiliar, anos atrás. “Estou muito feliz de retornar ao Bahia. Já vivi nesse clube experiências maravilhosas e vi de perto a conexão do time com seu torcedor. Espero poder viver novamente essas emoções e contribuir com o objetivo do clube de voltar à elite do futebol brasileiro”.



O último trabalho do treinador foi pelo Avaí, onde teve um aproveitamento de cerca de 33% e não conseguiu ajudar o Leão a sair da zona de rebaixamento. Ele foi demitido do time catarinense em setembro.



Pela frente, Barroca já comanda o time no próximo jogo, que acontece na terça-feira (4), diante do Novorizontino, no interior de São Paulo.