Veja dez curiosidades do Mundial de Clubes, que começa neste sábado

MARCELLO DE VICO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Fluminense tem o jogador mais velho, mais alto e mais baixo do Mundial de Clubes 2025. Curiosidades não faltam no torneio que começa neste sábado (14), nos Estados Unidos, e reúne 32 equipes e atletas de 81 países diferentes.

Lionel Messi, do Inter Miami, é o jogador da Copa do Mundo de Clubes com mais partidas por sua seleção -são 193 jogos pela Argentina. Ele é seguido de perto por Luka Modric, do Real Madrid (188 pela Croácia), e Sergio Ramos, do Monterrey (180 pela Espanha).

A nacionalidade brasileira é, de longe, a mais presente no Mundial de Clubes: são 142 atletas do Brasil -e 27 deles são do Flamengo, o recordista de jogadores brasileiros. Em seguida, no ranking de maiores nacionalidades do torneio, temos:

1. Argentinos (104)

2. Espanhóis (54)

3. Portugueses (49)

4. Norte-americanos (42)

5. Mexicanos (40)

6. Franceses (37)

7. Alemães (36)

8. Italianos (36)

9. Marroquinos (31)

10. Sul-africanos (31)

Lionel Messi, do Inter Miami, é também o jogador com mais gols por sua seleção: 112 pela Argentina. Em seguida aparecem:

1. Harry Kane (Bayern Munique) – 73 pela Inglaterra

2. Luis Suárez (Inter Miami) – 69 pelo Uruguai

3. Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) – 62 pela Sérvia

4. Edinson Cavani (Boca Juniors) – 58 pelo Uruguai

5. Olivier Giroud (Los Angeles FC) – 57 pela França

6. Mehdi Taremi (Inter de Milão) – 55 pelo Irã

7. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 50 pela França

O goleiro Fábio, do Fluminense, será de longe o jogador mais velho do torneio: ele terá 44 anos e 257 dias de idade quando a competição começar. Em seguida, vêm:

1. Thiago Silva – Fluminense (40 anos)

2. Denis Onyango – Mamelodi Sundowns (40)

3. Luka Modric – Real Madrid (39)

4. Gustavo Cabral – Pachuca (39)

Os três treinadores mais jovens do torneio têm 39 anos de idade.

1. Vincent Kompany (Bayern de Munique) – 10 de abril de 1986

2. Filipe Luis (Flamengo) – 9 de agosto de 1985

3. Martin Anselmi (Porto) – 11 de julho de 1985

Em 2025, nenhum jogador participante do Mundial de Clubes fez mais gols que Kylian Mbappé ao longo do ano: foram 29 gols em 32 partidas pelo Real Madrid. Ele é seguido por Ousmane Dembélé (25 em 30 pelo PSG), Serhou Guirassy (22 em 26 pelo Borussia Dortmund) e Vangelis Pavlidis (22 em 29 pelo Benfica).

O torneio contará com a presença de 26 jogadores campeões da Copa do Mundo de seleções:

1. 2 espanhóis do elenco campeão na África do Sul 2010: Sergio Busquets e Sergio Ramos

2. 2 alemães do título conquistado no Brasil 2014: Thomas Muller e Manuel Neuer

3. 9 franceses da conquista na Rússia 2018: Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Thomas Lemar, Hugo Lloris, Kylian Mbappé e Benjamin Pavard

4. 13 argentinos do triunfo no Qatar em 2022: Marcos Acuña, Julian Alvarez, Franco Armani, Angel Correa, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi e German Pezzella)

O meio-campista Takeshi Wada, do Urawa Red Diamonds, que completou 16 anos apenas na semana passada, é o jogador mais jovem do torneio. Em seguida vêm:

1. Mathis Albert (Borussia Dortmund) – 16 anos e 24 dias quando a competição começar

2. Cassiano Kiala (Bayern de Munique) – 16 anos e 154 dias

3. Jude Terry (Los Angeles FC) – 16 anos e 249 dias

4. Mike Wisdom (Bayern de Munique) – 16 anos e 263 dias

João Cancelo, do Al Hilal, já jogou por seis times participantes desta edição do Mundial de Clubes. Aos 31 anos, ele já vestiu as camisas de Benfica, Inter de Milão, Juventus, Manchester City e Bayer de Munique antes de chegar ao clube saudita.

O segundo colocado neste quesito é o lateral Danilo, do Flamengo, com cinco clubes no currículo: Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, além do atual time brasileiro. No terceiro lugar está Achraf Hakimi, de apenas 26 anos, tendo atuado por quatro equipes: Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão e PSG.

Com 2,01 metros de altura, Gustavo Ramalho, do Fluminense, é o jogador mais alto do torneio. Ele é seguido por outros dois goleiros: Gianluigi Donnarumma, do PSG (2,00 m), e Mike Penders, do Chelsea (2,00 m). O jogador de linha mais alto é o atacante sueco Jonah Kusi-Asare, do Bayern, com 1,98 m e apenas 17 anos.

O Fluminense também tem o jogador mais baixo do torneio: Yeferson Soteldo, de 1,60 m -a mesma altura de Kaio Cesar, do Al Hilal. Em seguida aparecem os companheiros de Mamelodi Sundowns, Siyabonga Mabena e Thato Sibiya, ambos com 1,62 m.