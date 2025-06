Vasco usa Dinizismo, atropela São Paulo no Morumbis e pressiona Zubeldía

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Vasco não tomou conhecimento de um atordoado São Paulo, venceu por 3 a 1 fazendo uso do “Dinizismo” no Morumbis e, além de ultrapassar o adversário na tabela do Brasileirão antes do Mundial de Clubes, pressionou o futuro do técnico Luis Zubeldía no comando do Tricolor.

Rayan, Nuno Moreira e Vegetti balançaram as redes para os comandados de Fernando Diniz, que seguiram à risca os princípios de seu técnico e, com posse de bola e encurralando o rival, tiveram sucesso. Ryan Francisco diminuiu para os donos da casa já nos acréscimos.

O resultado deixou o Vasco com 13 pontos e na 13ª posição da tabela do torneio nacional. Enquanto isso, o São Paulo estacionou nos 12 pontos e fechou a rodada no 14º lugar.

Paulistas e cariocas só voltam a atuar em julho, em datas que ainda serão definidas pela CBF. O São Paulo encara o líder Flamengo no Rio de Janeiro, enquanto o Vasco tem clássico contra o Botafogo.

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo ensaiou um amasso do São Paulo, mas o Dinizismo imperou no Morumbis: sedento pela bola, o Vasco abriu o placar em jogada trabalhada e aumentou, já perto do intervalo, ao pressionar a saída de bola do adversário. Irritados, os atletas do time mandante passaram a usar e abusar das faltas.

Na etapa final, os erros paulistas irritaram ainda mais a torcida, que já havia vaiado o time no intervalo.

Resultado? Mais um gol do Vasco, desta vez de Vegetti, em nova saída atrapalhada dos donos da casa.

Ainda deu tempo de Philippe Coutinho desfilar em um Morumbis de pouca inspiração são-paulina antes de Ryan Francisco, no último lance, descontar.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Sabino), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson e Luciano; Lucas Ferreira, Lucca (Dinenno) e André Silva (Ryan Francisco). T.: Luis Zubeldía

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Adson). T.: Fernando Diniz

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Michael Stanislau

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Luciano, Arboleda, André Silva (SPO); João Victor, Paulo Henrique (VAS)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Rayan (VAS), aos 25 min do 1º tempo; Nuno Moreira (VAS), aos 39 min do 1º tempo; Vegetti (VAS), aos 23 min do 2° tempo; Ryan Francisco (SPO), aos 47 min do 2° tempo