Preso pela terceira vez, Jô não paga pensão por falta de condição financeira, diz advogado

O ex-atacante Jô, ídolo do Corinthians, segue detido nesta sexta-feira (13/6) após ser preso pela terceira vez por atraso no pagamento de pensão alimentícia. A prisão ocorreu na quinta-feira (12/6), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em cumprimento a um mandado relacionado a uma ação movida pela influenciadora Maiara Quiderolly, mãe de um dos filhos do jogador.

Segundo o advogado de Jô, Guilherme Motai, o ex-jogador não tem condições financeiras de quitar a dívida e está contando com o apoio de amigos para tentar sair da prisão. A defesa também confirmou que a detenção está ligada ao processo referente ao filho João Gabriel, fruto de um relacionamento extraconjugal com Maiara, que levou ao fim do casamento de 16 anos com Cláudia Silva.

Jô tem oito filhos, sendo seis deles fora do casamento. Esta é a terceira vez que o ex-jogador é preso pelo mesmo motivo em pouco mais de um ano. Em maio de 2023, ele foi detido em Campinas, antes de uma partida pelo Amazonas. Já em dezembro, voltou a ser preso durante um treino do Itabirito, em Minas Gerais.

O caso reforça a sequência de problemas judiciais enfrentados pelo atleta após o fim da carreira nos gramados.