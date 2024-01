Vasco e Bangu fazem jogo emocionante e empatam em Brasília pelo Carioca

Houve uma briga na arquibancada do Mané Garrincha. Vários torcedores se envolveram na confusão. Policiais e seguranças privados precisaram agir

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Vasco e Bangu protagonizaram um jogo maluco e ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida teve direito a dois gols nos minutos finais e foi válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Os jogadores do Vasco ficaram muito irritados com a arbitragem. A expulsão de Jair logo no início e outras faltas foram deixando o clima mais tenso. O pênalti nos minutos finais ainda piorou a situação. Tarcizo Pinheiro Caetano não poupou também nos cartões amarelos. O Bangu também perdeu um atleta.

Com o resultado, o Vasco deixa de assumir a liderança e fica em segundo, com oito pontos. O Bangu é o penúltimo, com seu primeiro ponto na competição.

Houve uma briga na arquibancada do Mané Garrincha. Vários torcedores se envolveram na confusão. Policiais e seguranças privados precisaram agir.

A delegação vascaína jogará novamente fora do Rio de Janeiro, na quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, em Uberlândia, às 18h10 (de Brasília). O Bangu encara o Fluminense na quinta, às 21h30, no Luso-Brasileiro.

As equipes fizeram uma ação em referência ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Os jogadores ergueram o punho antes do início da partida, gesto também usado na luta antirracista. Os atletas do Vasco carregaram na camisa o logotipo do Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPACTO) e incentivos ao Disque 100 (Disque Direitos Humanos).

Esse foi o primeiro jogo do técnico interino do Bangu, França Júnior. Ele teve três dias para preparar a equipe após a demissão de Alexandre Gomes. Ele caiu depois de três derrotas no Estadual.

Como foi o jogo

O Vasco perdeu Jair, expulso, logo aos quatro minutos de jogo. O volante fez uma falta em Walney e o árbitro nem deu tempo para conversa, mostrando imediatamente o cartão vermelho. Os jogadores protestaram muito, mas não teve volta. O time começou bem, com a posse e pressionando, mas se complicou cedo.

Com bola rolando, os times tiveram bastante dificuldade. O Bangu rodava, mas não conseguia passar pela defesa. O Vasco concluía mal e sem perigo. O cruz-maltino ainda teve mais uma perda, mas por lesão. Paulinho pisou de mau jeito e sentiu fortes dores na perna direita. Ele chegou a voltar ao campo depois do atendimento médico, mas não aguentou. O meio-campo saiu chorando bastante.

O Vasco voltou muito ligado no segundo tempo. Além do gol logo aos dois minutos, a equipe adiantou as linhas e encurralou o Bangu, que nem passava do meio de campo Foram várias boas chances criadas.

O jogo mudou na parte final e ficou cheio de emoção. O Bangu entrou de vez na partida e empatou, marcando o primeiro gol da equipe no Carioca. Depois disso, o time da zona oeste chegou a colocar uma bola no travessão e pressionou, mas teve a expulsão de Felipe Soares. Os dois times tiveram ótimas chances de sair com a vitória. Payet virou para o Vasco nos instantes finais, mas o Alvirrubro teve um pênalti a favor logo em seguida, conseguindo o empate.

Lances importantes

Pegou. Aos três minutos, Payet recebeu na grande área, avançou pela esquerda e cruzou para o meio, mas Gabriel Leite antecipou e ficou com a bola.

Para fora. Aos 12, Canela carregou pela intermediária e a defesa do Vasco deu liberdade. O atacante arriscou de longe, mas a bola passou à esquerda do gol.

Tirou. Aos 33, Walney passou em profundidade para Canela, mas João Victor interceptou no meio do caminho. O atacante do Bangu sairia cara a cara com Léo Jardim.

Perigo. Aos 38, Payet avançou pela esquerda e cruzou de trivela para Vegetti, mas a defesa tirou para escanteio.

0x1. Aos dois minutos do segundo tempo, Payet disparou do meio até a intermediária e passou para Piton. O lateral cruzou rasteiro e Praxedes completou para o gol.

Que isso. Aos oito, Praxedes deu balão em jogador do Bangu e um chutão para o alto na sequência. Anderson Lessa ficou com a sobra e passou para Cleyton, que soltou um chute forte, mas parou em Léo Jardim.

Incrível. Aos nove, Piton levantou a área do Bangu e João Victor subiu para cabecear no travessão. Vegetti cabeceou o rebote e Gabriel defendeu. Na sobra, Pumita foi bloqueado.

1×1. Aos 23, Gabriel Canela carregou pela esquerda, limpou Puma e chutou forte rasteiro. Léo Jardim caiu devagar e viu a bola passar por baixo dele antes de entrar no gol.

Foi bem. Aos 26, Cleyton carregou pela intermediária, soltou uma bomba e a bola passou com perigo à direita do gol do Vasco.

Quase ele. Aos 29, Payet cobrou falta na entrada da área, mas a barreira desviou e a bola saiu em escanteio.

Uh! Aos 33, Gabryel Freitas chutou forte e a bola bateu no travessão. Boa chance do Bangu.

Inacreditável! Aos 38, Medel fez bom lançamento para Piton, que recuou para Rayan na área. O atacante desviou e a sobra ficou com Vegetti, que, mesmo livre, isolou.

Pegou! Aos 40, Medel perdeu o domínio e Cleyton fez o domínio no alto. Ele soltou uma bomba no ângulo, mas Léo Jardim fez bela defesa.

1×2. Aos 53, Payet driblou dois jogadores do Bangu e chutou de fora da área. Gabriel Leite saltou para defender, mas o francês ficou com o rebote e chutou no canto para marcar.

2×2. Aos 55, Gabryel Freitas foi derrubado por Medel na área e o árbitro marcou o pênalti. João Maranhão foi para a cobrança e mandou no ângulo.

Salvou. Aos 60, Vegetti deixou Rayan livre na pequena área. O atacante chutou no meio e Gabriel Leite defendeu.

FICHA TÉCNICA

BANGU 2×2 VASCO

Campeonato Carioca

Data e hora: 28 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Daniel Alves e Victor Augusto

Cartões amarelos: Adsson, Felipe Soares, Bruno Tatavitto, Gabriel Canela, Victor Oliveira, Valney (BAN), João Victor, Vegetti, Praxedes, Payet (VAS)

Cartões vermelhos: Jair (VAS), Felipe Soares (BAN)

Gols: Praxedes (aos dois minutos do segundo tempo), Canela (aos 23 minutos do segundo tempo), Payet (aos 53 minutos do segundo tempo), João Maranhão (aos 55 minutos do segundo tempo).

Bangu: Gabriel Leire; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Bruno Tatavitto (Gabryel Freitas), Walney, Adsson e Cleyton (Lorran); Canela (Marreta) e Anderson Lessa (João Victor). Técnico: França Júnior.

Vasco: Léo Jardim; Rojas (Puma Rodríguez), Medel, João Victor e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Praxedes (Rossi) e Payet; Erick Marcus (Rayan), David (Zé Gabriel) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.