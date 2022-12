Técnico da Espanha se irrita com pergunta de repórter sobre eliminação

A Espanha está fora da Copa do Mundo do Qatar porque o ‘tiki-taka’ foi inoperante e pouco eficiente no tempo normal e na prorrogação contra Marrocos

Julio Gomes Luis Enrique se irritou com uma pergunta de um jornalista, nesta terça-feira (6), depois da eliminação da Espanha na Copa do Mundo 2022. Os europeus empataram sem gols com Marrocos e caíram nos pênaltis (3 a 0) nas oitavas de final. Leia também Jornais da Espanha chamam de ‘fiasco’ e ‘inacreditável’ a eliminação na Copa

Cristiano Ronaldo começará no banco de Portugal contra a Suíça

Espanha perde nos pênaltis para o Marrocos e é eliminada da Copa Questionado sobre o que teria acontecido para a Espanha não conseguir se impor e criar chances no jogo, ele explodiu: “Estava no jogo? Estava de costas? O que fizemos foi dominar e nos faltou o gol. Dominamos o meio de campo, contra um rival trancado ao máximo. Poderíamos ter gerado mais ocasiões, poderíamos ser mais eficientes. Marrocos defendeu bem”, iniciou o treinador. “Estou mais que satisfeito com o que fez o time. Representaram minha ideia de futebol e só felicito pela atitude e pelo comportamento. Estou feliz pelos jogadores que tenho e vou com eles até a morte. Felicito os meus jogadores por como competiram e se comportaram”, acrescentou. A Espanha está fora da Copa do Mundo do Qatar porque o ‘tiki-taka’ foi inoperante e pouco eficiente no tempo normal e na prorrogação contra Marrocos. Nas penalidades, o goleiro marroquino Bounou brilhou, fez duas defesas e garantiu a equipe nas quartas de final.