Cristiano Ronaldo começará no banco de Portugal contra a Suíça

CR7 se mostrou descontente no momento em que foi substituído por Fernando Santos no segundo tempo da partida contra a Coreia do Sul

O astro português Cristiano Ronaldo começará no banco o duelo de oitavas de final da Copa do Mundo entre sua seleção e a Suíça, nesta terça-feira, no estádio Lusail. O jogador de 37 anos se mostrou descontente no momento em que foi substituído por Fernando Santos no segundo tempo da partida contra a Coreia do Sul, a última da fase de grupos. O técnico português afirmou na segunda-feira que “não gostou nada” da atitude de ‘CR7’. Leia também Espanha perde nos pênaltis para o Marrocos e é eliminada da Copa

Pelé segue evoluindo e está com sinais vitais estáveis, diz boletim médico