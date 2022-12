Espanha perde nos pênaltis para o Marrocos e é eliminada da Copa

Esta é a primeira vez que o Marrocos chega às quartas de final de um Mundial

A seleção da Espanha foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar após perder nos pênaltis (3-0) para o Marrocos, depois de um empate em 0 a 0 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação, nesta terça-feira, em Doha.

Esta é a primeira vez que o Marrocos chega às quartas de final de um Mundial, sendo a única equipe a alcançar esta fase no Catar que não é europeia nem sul-americana.

O goleiro marroquino Yassine Bounou foi o herói da noite ao defender dois pênaltis, de Carlos Soler e Sergio Busquets, enquanto Pablo Sarabia acertou a trave.

Pelo lado do Marrocos, só Badr Benoun desperdiçou e Achraf Hakimi, nascido em Madri, converteu a cobrança que sacramentou a classificação dos ‘Leões do Atlas’.

A Espanha começou a Copa a todo vapor, goleando por 7 a 0 a Costa Rica, mas foi uma simples miragem no deserto: o empate em 1 a 1 com a Alemanha e, principalmente, a derrota por 2 a 1 para o Japão acabaram com a euforia, evitaram a liderança do Grupo E e provocaram este duelo com o Marrocos, que acabou sendo mortal.

Desde que foram campeões em 2010, os espanhóis não conseguiram chegar às quartas do Mundial. Há quatro anos, na Rússia, caíram para os anfitriões também nas oitavas, e de novo nos pênaltis.

Para o Marrocos, a classificação para as quartas é histórica, já que até agora sua única presenta nas oitavas tinha sido em 1986, quando foi derrotado pela Alemanha Ocidental por 1 a 0.

Os ‘Leões do Atlas’ igualam a melhor campanha de uma equipe africana no torneio, chegando à fase em que já estiveram Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010). Agora, querem se tornar os primeiros representantes do continente a avançar às semifinais.

Falta de pontaria

A primeira chance relevante do jogo foi dos marroquinos, em uma cobrança de falta que Hakimi mandou por cima aos 12 minutos.

A Espanha tinha dificuldades para atacar. Aos 25, Gavi acertou a trave e no rebote Ferran Torres perdeu uma oportunidade clara, mas o bandeira já havia assinalado impedimento. Três minutos depois, em condição legal, Marco Asensio, com pouco ângulo, acertou a rede pelo lado de fora.

Mas a pressão dos espanhóis não continuou e o Marrocos poderia ter ido para o intervalo em vantagem no placar, primeiro com um chute de Noussair Mazraoui (34) que Unai Simón defendeu em dois tempos e depois em uma cabeçada de Nayef Aguerd (41) que saiu por cima.

Aos 10 do segundo tempo, a Espanha tentou surpreender Bounou em uma cobrança de falta curta na lateral, de Asensio para Dani Olmo, que mandou nas mãos do goleiro marroquino.

Álvaro Morata, autor de três gols neste Mundial, começou no banco, mas entrou aos 18 minutos da segunda etapa.

Aos 34, Nayef Aguerd cortou a tempo um cruzamento de Nico Williams, que tentava encontrar Olmo. Nos acréscimos, Morata tentou de cabeça após Olmo levantar na área em cobrança de falta, mas Bouou salvou.

O jogo foi para a prorrogação e a Espanha continuava levando, mas a chance mais clara nos primeiros 15 minutos foi do Marrocos, com um chute de Walid Cheddira que Unai Simón desviou com o pé direito.

A partir daí, a tensão e o medo de perder caiu sobre as duas equipes, até que Pablo Sarabia, no último lance do jogo, acertou a bola no travessão.

Na disputa de pênaltis, a estrela de Bounou brilhou com duas defesas e a torcida marroquina explodiu no estádio Cidade da Educação.

E Sergio Busquets, que igualou o recorde de 17 jogos de Iker Casillas e Sergio Ramos de um espanhol em Mundiais, não poderá superar a marca de seus companheiros no Catar.

