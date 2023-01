Santos tira ‘férias’ da Vila Belmiro com racha entre torcida e jogadores

As “férias” do local começaram bastante turbulentas, já que a equipe de Odair Hellmann -mais uma vez- não conseguiu criar jogadas

O empate sem gols contra o Água Santa, em jogo do Campeonato Paulista ocorrido na quarta-feira (25), foi uma espécie de “despedida” bastante amarga do Santos na Vila Belmiro -o clube vai jogar no Canindé os próximos dois compromissos como mandante e só volta ao estádio litorâneo no dia 20 de fevereiro.

As “férias” do local começaram bastante turbulentas, já que a equipe de Odair Hellmann -mais uma vez- não conseguiu criar jogadas e, de quebra, chegou a ser incomodada pelo time de Diadema, que até então tinha a pior campanha do Estadual.

Para piorar, o racha entre torcedores e jogadores ficou evidente em duas ocasiões:

Ângelo foi substituído no 2° tempo e recebeu ofensas de torcedores. Ele xingou os autores das críticas antes de ir para o banco de reservas. Soteldo, no fim do jogo, também acabou insultado por santistas e mandou os presentes “calarem a boca”.Apesar do clima quente, Odair minimizou os atritos e ressaltou a “ajuda” da torcida com a bola rolando na Vila.

Nosso torcedor nos ajudou hoje, vaiou no intervalo e no final, mas durante o jogo levantou e tentou ajudar. A gente vai conseguir, com os resultados, mudar esse ânimo” Odair Hellmann em entrevista coletivaA sequência longe da Vila

Pressionado e há três jogos sem vencer, o Santos tem dois clássicos pela frente em meio ao hiato de jogos no litoral.

Com cinco pontos na tabela, a equipe vê ainda Mendoza, Dodi e Maicon como dúvidas para os próximos duelos.

“Antes de vir para cá, sempre tive a Vila Belmiro como referência. Sempre que joguei aqui, tive muita dificuldade. Criei isso na minha cabeça. Fazer os pontos em casa te dá equilíbrio de resultado e de pontuação. Eu gostaria de criar a identidade aqui dentro da Vila para gerar essa situação de pressão, mas todo mundo fala que a torcida do Santos vai muito em São Paulo e ajuda. Então, vamos fazer de lá a nossa casa também”, disse Odair Hellmann em entrevista coletiva

