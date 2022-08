Rally dos Sertões começa neste fim de semana

Brasília será representada por André Gustavo Costa, que está repleto de boas expectativas. “Faremos o melhor”

O Rally dos Sertões 2022 terá seu pontapé inicial no próximo fim de semana! Com largada em Foz do Iguaçu-PR e chegada em Salinópolis-PA, o torneio que cruza o Brasil de ponta a ponta chega à 30ª edição com um roteiro desafiador.

A edição deste ano quer cruzar as cinco regiões do Brasil para homenagear os 200 anos da Independência do país. Os competidores terão 15 dias para passar por 14 cidades, totalizando 7.202 quilômetros de percurso e fazendo da competição brasileira a maior do planeta na categoria.

Há 55 equipes e 184 veículos inscritos no Rally dos Sertões 2022. Dentre eles, está o brasiliense André Gustavo Costa, que participa do torneio pela segunda vez — a primeira foi em 2016, quando alcançou o quinto lugar na categoria UTV. Neste ano, André quer aprimorar o resultado.

“A expectativa é a melhor possível. Estamos com um bom carro, boa equipe, boa estratégia de prova, todos preparados física e mentalmente. Faremos o melhor para completarmos todos os dias de prova e, para compensar, tomar um banho de mar no Pará”, afirma André ao Jornal de Brasília. A meta é, então, passar pelos oito estados do torneio e, ao final, se banhar nas águas de Salinópolis.

O piloto assegura que está preparado fisicamente e fala sobre a rotina de preparação. “Pedalo todos os dias e faço musculação três vezes por semana”, relata. “Além da preparação física a mental é tão importante quanto”, complementa André.

André Costa: Foto: arquivo pessoal

O brasiliense conta ainda que conhece algumas das 15 cidades a serem visitadas pelo Rally. “Sempre somos sempre muito bem recebidos pelas regiões que passamos”, agradece. Os locais do percurso são, nesta sequência:

Foz do Iguaçu-PR

Umuarama-PR

Presidente Prudente-SP

Campo Grande-MS

Costa Rica-MS

Barra do Garças-MT

São Félix do Araguaia-MT

Palmas-TO (cidade de descanso)

Mateiros-TO

Bom Jesus-PI

Balsas-MA

Imperatriz-MA

Paragominas-PA

Salinópolis-PA