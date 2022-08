No Maracanã, Flu e Corinthians se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

O retrospecto mostra que o confronto entre as equipes é bem equilibrado, com 41 vitórias do Timão, 33 empates e 42 vitórias do Flu

A partir das 19h30, a bola rola no Maracanã para Fluminense e Corinthians, em jogo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do SporTV.

Do outro lado da chave, São Paulo e Flamengo começam a decidir a vaga na finalíssima pouco depois, às 21h30, no Morumbi. Os jogos de volta estão marcados para o dia 15 de setembro, e quem se classificar ao final dos 180 minutos garante uma premiação de R$ 8 milhões.

O retrospecto mostra que o confronto entre as equipes é bem equilibrado. Ao total, foram 116 jogos, com 41 vitórias do Corinthians, 33 empates e 42 vitórias do Fluminense. Na Copa do Brasil, entretanto, são duas vitórias dos paulistas e dois empates.

No último encontro entre as equipes, vitória do Flu por 4×0, ainda no primeiro turno do Brasileirão. Os gols foram marcados por Manoel, Cano (2x) e Fred.

Fluminense

O tricolor carioca conquistou a classificação passando pelo Fortaleza, mas não foi um duelo fácil. Apesar de ter vencido o jogo de ida fora de casa, saiu perdendo a volta por 2×0 e teve que correr atrás do empate. No Brasileirão, a equipe vem de uma vitória contra o Coritiba por 5×2, resultado que deixou o Flu na vice-liderança do torneio.

Para o jogo de hoje, Fernando Diniz terá uma dúvida boa para ser resolvida. André, um dos destaques da equipe, foi poupado dos treinos na segunda-feira após ter apresentado sintomas gripais, mas apresentou melhora e foi treinar ontem, estando à disposição. Martinelli também disputa a vaga.

Corinthians

O Timão conquistou a classificação depois de ter perdido o jogo de ida por 2×0 contra o Atlético Goianiense, mas em casa, diante de sua torcida, venceu com propriedade por 4×1, garantindo a vaga. No Brasileirão, Vítor Pereira optou por poupar jogadores e acabou derrotado pelo Fortaleza fora de casa.

Com os principais atletas mais descansados, o Timão deve entrar em campo hoje com uma equipe considerada quase ideal. O desfalque principal será Giuliano, que não viajou. Bruno Méndez, por já ter defendido outra equipe na competição, é outro que não pode jogar. Rafael Ramos, Raul Gustavo, Júnior Moraes, Roni, Maycon e Paulinho estão no DM.

Ficha técnica

Fluminense x Corinthians

Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ – 24/08/2022, às 19h30 – jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil – FIFA (SC)

Assistente 2: Fabricio Vilarinho da Silva – FIFA – (GO)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)