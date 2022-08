São Paulo recebe o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil

As equipes já se enfrentaram duas vezes esse ano, pelo turno e returno do Brasileirão, com duas vitórias do Flamengo

No segundo jogo da noite, São Paulo e Flamengo se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 no Morumbi, e terá transmissão da Globo e do SporTV.

Antes, às 19h30, a bola rola no Maracanã para Fluminense e Corinthians. Quem passar para a final, além de seguir na disputa do título, também garante R$ 8 milhões no bolso.

As equipes já se enfrentaram duas vezes esse ano, pelo turno e returno do Brasileirão. Em ambas as ocasiões, melhor para o clube carioca, que venceu por 3×1 e 2×0. Mas no histórico de confrontos, a vantagem é do SP, assim como nos jogos mata-mata, com seis classificações paulistas contra quatro do Flamengo.

São Paulo

O técnico Rogério Ceni busca uma vantagem em casa para ir para o confronto no Maracanã menos pressionado. E para isso, se apega também ào histórico anual, já que venceu todos os nove jogos de mata-mata que disputou em casa, com, em média, 43 mil torcedores presentes.

A equipe chega para esse confronto após ter tomado um susto contra o América-MG nas quartas de final. O São Paulo venceu o jogo de ida, em casa, por 1×0. E fora, estava vencendo por 2×0, até que levou o empate e ficou com um jogador a menos. Mas conseguiu segurar o empate e garantir a classificação.

Miranda, expulso no último jogo, cumpre suspensão. Patrick pode ser opção como titular no meio de campo, e Rafinha e Luizão também podem ganhar oportunidade no time titular. Gabriel Neves, André Anderson, Arboleda e Caio estão no DM.

Flamengo

Vivo em todas as competições que disputa, o Flamengo chega para esse confronto duas semanas depois de ter vencido o São Paulo pelo Brasileirão, quando ambas as equipes usaram um time misto. A equipe rubro-negra chegou na semifinal após um empate e uma vitória contra o Athletico Paranaense.

Dorival Júnior deve seguir repetindo o time que jogou os confrontos de mata-mata, com Vidal no banco. Bruno Henrique, Diego Alves e Rodrigo Caio seguem fora, no DM.

Ficha técnica

São Paulo x Flamengo

Estádio Morumbi, São Paulo-SP – 24/08/2022, às 21h30 – jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)