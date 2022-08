Radar da seleção: Firmino chega a 100 gols no Liverpool e volta a sonhar com Copa

Fora das últimas convocações do técnico Tite, Roberto Firmino voltou a sonhar com a seleção brasileira neste fim de semana

Fora das últimas convocações do técnico Tite, Roberto Firmino voltou a sonhar com a seleção brasileira neste fim de semana. O atacante apareceu nas manchetes dos jornais ingleses e ganhou fôlego na disputa por uma vaga na lista final de Tite para a Copa do Mundo do Catar ao exibir performance brilhante na goleada do Liverpool sobre o Bournemouth por sonoros 9 a 0, no sábado.

Firmino foi o responsável por dois gols e três assistências na maior goleada da história da Premier League, formato adotado pelo Campeonato Inglês em 1992. O meia-atacante brasileiro vem ganhando oportunidades como titular neste início de competição devido à suspensão do uruguaio Darwin Núñez, principal contratação do clube para a temporada europeia.

No sábado, ele formou trio de ataque com Mohamed Salah e Luis Díaz. Firmino deve ter ao menos mais uma chance para começar entre os 11 no Liverpool, após cair para a reserva na temporada passada. Núñez vai cumprir seu último jogo de suspensão no dia 31, quarta-feira, contra o Newcastle, pelo Inglês. Se brilhar de novo, o brasileiro poderá ser mantido na equipe titular, ganhando mais ritmo de jogo e visibilidade, de olho na Copa.

RICHARLISON

O ataque da seleção é um dos setores com mais candidatos a aparecer na lista final de Tite para o Catar. Richarlison, que chegou a ficar fora de convocações, mas já voltou a ser lembrado pelo treinador, ainda se adapta ao Tottenham. No fim de semana, foi reserva. Entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo e teve desempenho discreto.

GABRIÉIS DO ARSENAL

Também pelo Campeonato Inglês, os três “Gabriéis” brasileiros estiveram campo defendendo o Arsenal, e com direito a gol. Mas o autor foi o nome menos esperado da lista. Veio do zagueiro Gabriel Magalhães. Martinelli e Gabriel Jesus, no ataque, passaram em branco, sem gols ou assistências. Não impediu a vitória sobre o Fulham por 2 a 1.

CASEMIRO E FRED

No rival Manchester United, Casemiro fez sua estreia de forma discreta. Entrou na partida somente aos 35 minutos do segundo tempo e teve pouco tempo para se adaptar ao meio-campo da equipe inglesa, que só teve Fred na etapa final. O volante, acostumado a ser titular do time, vem ficando no banco nas últimas partidas, entrando somente no segundo tempo.

Fred ainda tenta conquistar o técnico Erik ten Hag, que não gostou do aproveitamento do meio-campo (e do time todo) nas duas primeiras partidas do Inglês, ambas com derrotas. O volante, que foi titular nestes revezes, agora tenta recuperar o espaço perdido para formar dupla com Casemiro, o que seria um trunfo para Fred na busca pela vaga na seleção, em razão do entrosamento privilegiado com Casemiro.

DANIEL ALVES

Em busca de ritmo e boas atuações no futebol mexicano, o lateral-direito teve outro fim de semana de poucas alegrias. Seu time, o Pumas, perdeu para o Chivas Guadalajara por 3 a 1. O brasileiro chegou a ser expulso de campo, mas o cartão vermelho acabou sendo revertido na revisão do lance pelo VAR. A equipe está a nove jogos sem vencer.

ATACANTES

No Real Madrid, Vinicius Junior e Rodrygo seguem em ascensão, como uma continuação natural da temporada passada. O primeiro, titular, fez gol no fim de semana na vitória sobre o Espanyol por 3 a 1. Rodrygo entrou depois do intervalo e deu assistência

No rival Barcelona, Raphinha foi titular na goleada de 4 a 0 sobre o Valladolid e deu assistência para gol de Robert Lewandowski. No país vizinho, Neymar parece ter encerrado a polêmica com Mbappé. Bateu pênalti e fez gol no empate do Paris Saint-Germain com o Monaco por 1 a 1.

