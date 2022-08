Brasiliense Aline Cabral fatura duas medalhas no Circuito Nacional Parabadminton em São Paulo

A brasiliense Aline Cabral fez bonito no fim de semana no Centro Paralímpico faturando o ouro na individual e a prata nas duplas

O domingo celebra o marco de dois anos para o início dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e os atletas brasileiros estão a todo vapor em busca da sonhada vaga. A brasiliense Aline Cabral fez bonito no fim de semana no Centro Paralímpico faturando o ouro na individual e a prata nas duplas na classe WH2, cadeirante com maior movimento de tronco, no Circuito Nacional Paradminton e já começou a maratona para estar na capital da França.

Para chegar em Paris-2024 será um longo caminho com muitas seletivas. O torneio deste fim de semana valeu um lugar no Campeonato Brasileiro que será no próximo mês também em São Paulo. Esse, por sua vez, será classificatório para o Parapan-Americano no Peru em 2023 com mais duas etapas internacionais que valerão pontos para o ranking internacional.

“Estou muito satisfeita pelo resultado. O caminho até Paris-2024 é longo, mas já começou. Foram jogos difíceis que mostraram que estamos indo no rumo da realização de um sonho que está em uma paralímpiada”, afirmou a brasiliense.

Foto: Arquivo Pessoal

Aline Cabral é cadeirante desde 2001. Aos 15 anos, ela subiu na laje da casa de uma amiga para tomar banho de sol e acabou caindo. Ela ficou paraplégica e apesar de uma adaptação complicada com a cadeira de rodas, ela achou no esporte um meio de diminuir a sua ansiedade com a nova maneira de viver.

“O esporte tem sido um grande aliado para a minha nova vida e me possibilitou enxergar a vida de outra forma. Agora estou no parabadminton, ajudando a difundir essa modalidade que é nova e vou em busca dos meus objetivos”, concluiu.

O parabadminton teve a sua estreia em Jogos Paralímpicos em Tóquio 2020/21. A regra é praticamente a mesma do convencional. O primeiro Campeonato Mundial foi realizado em 1998, na Holanda e de lá para cá, foram realizadas 11 edições. Desde 2011, o Brasil participa de todos os campeonatos internacionais da modalidade.