Lutador quebra o braço de rival durante luta de MMA amador

O lutador Kyle Pavao quebrou o braço de Wayne Downer na luta no Cage Titans 55, ontem (28), nos Estados Unidos. Os dois lutadores eram estreantes no evento de MMA amador e chocaram o público presente com a cena.

O incidente aconteceu durante a luta no peso-leve (até 70kg). Kyle Pavao encaixou uma chave de braço no adversário para forçá-lo a se render, mas acabou quebrando o braço.

Nas imagens é possível ouvir o barulho do osso se quebrando e Kyle começando a comemorar a vitória, enquanto o adversário se contorce de dor no chão com o braço esquerdo quebrado.

“Finalização técnica. O braço está quebrado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Kyle Pavao tem habilidades de finalização devastadoras. Não vi isso acontecer ao vivo antes”, diz um dos narradores que demorou para entender a cena.

Essa foi a primeira aparição de Pavao em um evento de MMA depois de competir duas vezes no cenário regional em lutas pelo Cage Titans, onde competiu por um empate no Cage Titans Combat Night 3, e obteve uma vitória por finalização no Cage Titans 52 de abril.