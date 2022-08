Uefa sorteia grupos da Liga Europa e da Liga Conferência

Atual campeã da Liga Conferência, a Roma ficou no Grupo C com Ludogorets (BUL), Betis (ESP) e Helsinki (FIN)

A Uefa realizou nesta sexta-feira, em Istambul, o sorteio da fase de grupos da Liga Europa, a segunda maior competição de clubes do ‘Velho Continente’. Atual campeã da Liga Conferência, a Roma ficou no Grupo C com Ludogorets (BUL), Betis (ESP) e Helsinki (FIN). Por sua vez, o Manchester United, novo clube do volante brasileiro Casemiro, caiu no Grupo E, ao lado de Real Sociedad (ESP), Sheriff Tiraspol (MOL) e Omonia Nicosia (CHI). Leia também Casemiro poderá estrear pelo Manchester United contra o Southampton Já o Arsenal de Gabriel Jesus e Gabriel Magalhães integra o Grupo A, que também tem o PSV Eindhoven (HOL), Bodo/Glimt (NOR) e Zürich (SUI). Composição dos Grupos da Liga Europa 📋 Definida a fase de grupos de 2022/23! 🤩



Que grupo vai proporcionar mais espectáculo? ✨#UELdraw I #UEL pic.twitter.com/PNTHHGNWhy — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 26, 2022 Liga Conferência A Uefa também definiu nesta sexta os grupos da Liga Conferência, a terceira competição do continente, que nesta edição tem clubes como Villarreal, Fiorentina e West Ham. Sorteio feito ✅



🤔 Qual o melhor grupo? #UECL | #UECLdraw pic.twitter.com/BtkWqwV60U
August 26, 2022
© Agence France-Presse