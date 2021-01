Projeto audacioso do Atlético-MG seduz Hulk, que tinha proposta 30% maior

PUBLICIDADE

GUILHERME PIU E THIAGO FERNANDES

BELO HORIZONTE, MG

Uma negociação que exigiu esforço e muito fôlego de ambos os lados, do estafe do atacante Hulk e dos dirigentes do Atlético-MG, clube que repatriou uma estrela internacional do futebol. Com passagens pela seleção brasileira, o atleta paraibano chega para sua primeira experiência em um grande clube na elite do futebol nacional, já que construiu toda sua trajetória de sucesso no exterior.

Ainda sem data prevista para desembarcar em Belo Horizonte, a primeira e impactante contratação do Galo para 2021 escolheu o clube alvinegro não exatamente pela proposta financeira. Os clubes estrangeiros interessados no atacante de 34 anos fizeram ofertas “bem mais vantajosas”, segundo a empresária Marisa Alija, representante de Hulk à frente na negociação. O atacante preferiu o Atlético-MG pelo que a agente chamou de “projeto audacioso” dos atuais dirigentes atleticanos.

“O que seduziu o jogador não foi o lado financeiro, que não era o mais rentável, foi o planejamento ousado, a possibilidade de estar em um clube de ponta, clube destaque, que está construindo um estádio, que tem boas perspectivas para os próximos anos. Pela possibilidade de jogar grandes campeonatos que ele sempre sonhou desde menino, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, isso o Atlético-MG vai possibilitar para ele”, afirmou Marisa Alija ao UOL Esporte.

“A forma como o clube está se reestruturando mostrou para nós um planejamento consolidado. Não foi só verbal, conseguiram mostrar para nós algo efetivo, real, e isso trouxe para o Hulk uma segurança, um grande entusiasmo de fazer parte disso. Ele acredita muito no trabalho que o Atlético-MG vai desenvolver nos próximos anos”, disse a empresária.

Logo no começo da conversa com a reportagem, Marisa Alija brincou que estava cansada, já que a negociação demandou muita conversa e bastante jogo de cintura, de ambos os lados. Até para impedir que outras partes atravessassem o negócio.

‘Foi um trabalho complexo, de equalizar números pela magnitude do jogador, o que eleva também para uma magnitude de valores. Precisávamos equalizar tudo isso, dentro das possibilidades do clube e das possibilidades do Hulk. O jogador tinha propostas mais rentáveis, com valores bem mais expressivos, mas ele colocou na balança várias coisas. Sempre é um sacrifício financeiro, um esforço financeiro do clube de um lado para ter um jogador desse porte, e do outro lado ele abriu mão de valores expressivos para não visar só o lado financeiro”, comentou.

Propostas mais vantajosas

Clubes brasileiros como o Palmeiras e o Flamengo demonstraram interesse em Hulk recentemente. Como os turcos Besiktas e o Istanbul Basaksehir, o português Porto, o saudita Al Hilal e um clube da Major League Soccer, principal liga de futebol dos Estados Unidos.

“Havia outras propostas mais vantajosas em torno de uns 30%. Tínhamos interessados no Brasil, fora do país. Por onde o Hulk passou, ele consolidou a carreira, foi vitorioso, brigou por artilharia. E isso proporciona a ele uma facilidade de propostas, isso nunca foi problema, tínhamos várias opções, algumas melhores, outras não tão boas”, revelou Alija.

No Brasil, Hulk terá a oportunidade de realizar sonhos importantes e pessoais, agora proporcionados pelo Atlético-MG. “Tinha também a questão dele querer jogar no país dele, de jogar grandes campeonatos, de estar perto da família e sentir de verdade esse calor humano do futebol brasileiro, algo que ele praticamente não teve. Ele fechou com o Vitória muito cedo, muito menino, praticamente só passou pelo clube [entre 2004 e 2005, quando tinha 18 anos] e construiu toda sua carreira fora do país”.

Negociação com o Galo

A negociação entre Atlético-MG e Hulk durou aproximadamente um mês, e teve na figura de Rodrigo Caetano, de acordo com a empresária, um ponto forte e que garantiu confiança também ao jogador.

“Ficamos nessa negociação há mais de um mês, a sondagem houve antes, mas, nos últimos dias, tivemos um trabalho mais intenso. O Rodrigo Caetano [diretor de futebol do Atlético-MG] foi muito ponderado, fazendo tudo pelo lado do clube, mas entendendo a complexidade pelo lado do jogador também”, explicou Alija.

“O contrato está sendo fechado. Era importante o clube, por questão de reconhecimento, hierarquia e esforço financeiro, que o anúncio pudesse ser feito. Toda a documentação nesse sentido foi organizada, concluída, para garantir essa boa primeira impressão que o torcedor estava esperando. Vamos fechar alguns detalhes burocráticos, mas o Hulk está preparado para ir a Belo Horizonte quando receber o comando para tal. Muito em breve ele estará na cidade”, finalizou.

As informações são da FolhaPress