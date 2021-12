Pelé recebe alta após duas semanas internado para tratamento

Foi a segunda vez que Pelé permaneceu por vários dias no Albert Einstein em razão desse problema. Ele já havia ficado internado de 31 de agosto a 30 de setembro

Pelé, 81, recebeu alta nesta quinta-feira (23) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado há cerca de duas semanas, desde o último dia 7. O boletim médico, divulgado pelo hospital nesta tarde, diz que o Rei do Futebol encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano.

Foi a segunda vez que Pelé permaneceu por vários dias no Albert Einstein em razão desse problema. Ele já havia ficado internado de 31 de agosto a 30 de setembro. Na ocasião, deu entrada para a realização de exames e passou por cirurgia para retirar o tumor.

Como da primeira vez, Pelé e familiares utilizaram as redes sociais para informar sobre o seu estado de saúde, com mensagens em tom otimistas. No dia 9, o ex-jogador pediu para que os fãs não se preocupassem e que ele estava apenas se “preparando para as festas de final de ano”.

“Amigos, desde o dia 30 de setembro, quando eu saí do hospital, vocês sabem que eu tenho feito pequenas sessões de quimioterapia como parte do meu tratamento. Hoje eu estou no Albert Einstein fazendo a última sessão de 2021. Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham? Vou aproveitar essa chance para fazer uma nova bateria de exames, então vou ficar alguns dias por aqui. Não se preocupem, eu estou apenas me preparando para as festas de final de ano!”, escreveu na ocasião.

Flavia Kurtz, filha de Pelé, também postou uma foto ao lado dele e pediu calma.

Na primeira internação, Pelé foi levado algumas vezes para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo o boletim divulgado na época, o craque teve uma instabilidade respiratória. Dessa vez, o hospital divulgou apenas os boletins médicos sobre a internação e a alta, sem mais detalhes. Procurada, a assessoria de imprensa do ex-jogador não informou, até a publicação deste texto, onde Pelé passará o fim de ano após deixar o hospital.

LEIA A NOTA DIVULGADA PELO ALBERT EINSTEIN

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Alberto Goldenberg, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do

Hospital Israelita Albert Einstein”