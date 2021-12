Jorge Jesus se reúne com Flamengo e diz ‘sim’ ao clube

Os dirigentes do Flamengo Marcos Braz e Bruno Spindel foram até a casa de Jorge Jesus, em Portugal, ouviram a resposta do treinador e agora precisam se reunir com Rui Costa, dirigente do Benfica, mas o acordo está encaminhado

Jesus ouviu as orações dos flamenguistas. Na noite de terça-feira (21), o técnico português Jorge Jesus se reuniu com os dirigente do Flamengo e disse “sim” ao Rubro-Negro. Agora o ‘Mister’ aguarda acordo com o Benfica para retornar ao Brasil.

Os dirigentes do Flamengo Marcos Braz e Bruno Spindel foram até a casa de Jorge Jesus, em Portugal, ouviram a resposta do treinador e agora precisam se reunir com Rui Costa, dirigente do Benfica, mas o acordo está encaminhado.

Tudo indica que Jorge Jesus deve ser o novo técnico do Flamengo em 2022. Idolatrado pela torcida rubro-negra, o Mister coleciona títulos com o clube carioca. O mais importante deles foi a conquista da Copa Libertadores da América, em 2019.

Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até julho de 2022. Os dirigentes do Flamengo devem negociar sua saída, que já está encaminhada. Bastidores da gávea já preparam a recepção do Mister.

No twitter, o nome do técnico português é um dos assuntos mais comentados na rede social na manhã desta quarta-feira (20).