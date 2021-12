Ronaldo confirma Paulo André no comitê de transição para nova gestão do Cruzeiro

Em nota, o Cruzeiro afirma que comitê de transição foi montado para coordenar uma auditoria contábil, financeira e jurídica no clube.

O Cruzeiro confirmou, na manhã desta quinta-feira, que Paulo André e Gabriel Lima estarão à frente do comitê de transição que vai atuar até o início da nova gestão no clube mineiro. Ambos já trabalharam com Ronaldo no Valladolid, clube espanhol cuja propriedade pertence ao Fenômeno.

Paulo André, que faz parte da equipe de diretores do Valladolid, terá a missão de trabalhar no comitê diretamente com a área esportiva nessa fase de transição. O ex-zagueiro, que já trabalhou também no Athletico-PR, ficará encarregado de fazer um diagnóstico e planejamento estratégico do futebol no clube mineiro.

Já Gabriel Lima, que ocupa o cargo diretor de negócios do clube espanhol, vai ser responsável por fazer o diagnóstico da atual situação para, a partir de uma análise, também fazer um planejamento estratégico de aprimoramento dos negócios do clube.

Tanto Paulo André como Gabriel Lima são velhos conhecido de Ronaldo. Gabriel Lima trabalhou com o Fenômeno em uma empresa de marketing, criada pelo ex-jogador. E Paulo André foi colega de Ronaldo nos tempos em que os dois jogavam pelo Corinthians.

No comunicado, detalhou também que “o processo de transição também incluirá o escritório de advocacia BMA – Barbosa, Müssnich & Aragão, responsável por conduzir a auditoria jurídica, a XP Investimentos, responsável pelo suporte na reestruturação financeira, a Alvarez & Marsal, que dará suporte a todos os aspectos da transição e a Rioscom que atuará, junto à comunicação do Cruzeiro, no relacionamento com a imprensa”.

Estadão Conteúdo