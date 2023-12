Pedrinho se coloca à disposição de Mattos na busca por reforços ao Vasco

O ex-jogador é visto como uma pessoa com boa entrada no futebol, o que pode agregar ao trabalho de Alexandre Mattos, dirigente prestigiado entre empresários e jogadores

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Presidente eleito do Vasco, Pedrinho já fez contato com o novo diretor de futebol da SAF, Alexandre Mattos, e se colocou à disposição para ajudar o clube na busca por reforços para 2024.

Em tese, Pedrinho e Mattos fazem parte de blocos distintos dentro da mesma agremiação. Enquanto Pedrinho foi eleito presidente do clube associativo, Alexandre Mattos é funcionário da SAF vascaína.

Pedrinho e Alexandre Mattos, porém, já se conheciam desde antes dos dois assumirem seus postos no time cruzmaltino, o que tornou a conversa amistosa.

O ex-jogador é visto como uma pessoa com boa entrada no futebol, o que pode agregar ao trabalho de Alexandre Mattos, dirigente prestigiado entre empresários e jogadores.

Pedrinho, inclusive, já conversou com atletas que entende atender às necessidades do Vasco, mas toda e qualquer movimentação será avisada ao diretor de futebol.

GRUPO DE PEDRINHO TENTA SE ALINHAR COM A SAF

Pedrinho tomará posse oficialmente somente em janeiro, mas já trabalha nos bastidores antes mesmo de assumir o cargo definitivamente.

A ideia de seu grupo é se aproximar mais da 777 Partners, que detém 70% da SAF do Vasco, e algumas conversas entre as partes já aconteceram.

Pedrinho será presidente do clube associativo, que detém os outros 30% e, diferentemente da gestão anterior, de Jorge Salgado, pretende ser mais ativo e presente com o futebol do clube.

Na 777 Partners, há quem veja com bons olhos uma possível aproximação; outros, não, o que ainda gera um clima de incertezas. Quando questionado sobre a relação com Pedrinho, o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, disse ser muito boa:

“Tenho uma relação muito boa com o Pedrinho e comecei a conhecer os outros membros do time do Pedrinho. É como sempre falo: sempre que a gente se une, mostramos a potência que o Vasco tem. Acredito que esse novo grupo vem para adicionar e, se isso acontecer, vamos dar trabalho aos adversários”, afirma.