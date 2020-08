Partiu, bateu, é gol: em jogo de três pênaltis, Gama goleia Sobradinho

PUBLICIDADE

Mesmo com problemas financeiros que deixaram o clima nebuloso nas últimas semanas no Ninho do Periquito, o Gama entrou no Augustinho Lima na tarde desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das quartas de final do Candangão, sendo favorito. E o favoritismo se confirmou: o alviverde aproveitou três pênaltis a favor, controlou a partida e goleou o Sobradinho.

O Gama teve maior posse de bola desde o início. O time de Vilson Tadei ia tentando criar chances aos poucos, até que aos 21 minutos o centroavante Nunes foi puxado na área, e o árbitro Sávio Sampaio apontou para a marca da cal. O camisa 9 gamense bateu firme no canto direito e fez 1×0 Gama.

Aos 35’, mais um pênalti para o alviverde. Desta vez, David Souza sofreu falta. Nunes bateu no mesmo canto e ampliou: 2×0 Gama. Foi o nono gol do centroavante, o que o levou à artilharia do campeonato junto com Gilvan, do Real Brasília.

Dez minutos depois, após bom ataque, Andrei Alba finalizou, e o goleiro Geovane defendeu parcialmente. Na Sobra, David Souza colocou para dentro: 3×0 Gama.

A segunda etapa veio, e nada de o Sobradinho oferecer perigo ao Gama. Aos 11’, Esquerdinha, que entrou no segundo tempo, deixou David Souza livre para finalizar. O atacante chutou por cima. O Sobradinho respondeu com Blaise, que dominou no peito e arrematou. Calaça defendeu.

Aos 17’, após Nunes ser novamente puxado na área, o juiz marcou o terceiro pênalti da partida. Vitor Xavier, que havia acabado de entrar, bateu cruzado e aumentou a vantagem: 4×0 Gama.

Nos minutos seguintes, o Gama foi desperdiçando oportunidades. Até que, aos 30’, o time sufocou o Sobradinho e encaixou bom ataque. Depois do bate-rebate, Vitor Xavier finalizou, e a bola desviou em Diego Lima, matando o goleiro do Sobradinho: 5×0 Gama.

Com a larga vantagem, restou ao alviverde esperar o apito final e comemorar a vitória. Fim de jogo: Sobradinho 0x4 Gama.

As equipes se enfrentam novamente no próximo sábado (15) para decidir quem vai à semifinal. O palco do duelo será o estádio Bezerrão, com início previsto para as 17h.

FICHA TÉCNICA

SOBRADINHO X GAMA

Campeonato Candango 2020 – quartas de final (ida)

Estádio Augustinho Lima, Sobradinho-DF – 12/08/2020, 15h30

Árbitro: Sávio Sampaio

A1: Daniel Henrique

A2: Reinaldo Júnior

4° árbitro: Matheus Moraes

Sobradinho

Giovane; Caio, Matheus, Junior, Diego Lima; Acácio (Marcelo Sallas), Douglas (Gabriel Vítor), Sami Dimas, Bruno Lucas (Guto); Dupond, Blaise

Técnico: Antonio Carlos Bona

Gols: não houve

Cartões amarelos: Caio, Diego Lima, Guto

Cartão vermelho: não houve

Gama

Calaça; Amaral (Régis), Gustavo, Emerson, Peu; Wallace, Andrei Alba (Vitor Xavier), Norton (Malaquias); Everton (Esquerdinha), David Souza (Michel Platini), Nunes

Técnico: Vilson Tadei

Gols: Nunes (21’ e 36’ 1T), David Souza (45’ 1T), Vitor Xavier (17’ 2T) e Diego Lima, contra (30′ 2T)

Cartões amarelos: não houve

Cartão vermelho: não houve