Novo campeão da Stock Light, Barrichello Bartz sobe para o grid em 2026

Neste domingo (30), a Stock Light conheceu o grande campeão da temporada 2025. Dono de campanha crescente ao longo de todo o calendário, Felipe Barrichello Bartz confirmou a conquista do título no Autódromo Internacional de Brasília, no início desta tarde.
A consagração do sobrinho de Rubens Barrichello representa também a ascensão de mais um talento forjado na Stock Light rumo ao cobiçado grid da BRB Stock Car Pro Series. Desde que a Vicar instituiu a escala evolutiva e a premiação que dá ao campeão da categoria de acesso insumos e incentivos para subir ao principal certame do automobilismo brasileiro, já foram contemplados Zezinho Muggiati, em 2023, e Arthur Gama, no ano passado. Felipe Barrichello Bartz é mais um nome confirmado no grid da Stock Car Pro em 2026 e receberá uma bolsa mensal ao longo da próxima temporada.
A trajetória
Paulista de 20 anos, Felipe iniciou sua trajetória rumo à BRB Stock Car em 2023, quando estreou na Stock Light depois de fazer o primeiro campeonato da história da BRB Fórmula 4 Brasil. Na mudança dos monopostos para os carros fechados, “Pipe” teve um ano de adaptação e apresentou resultados consistentes, sendo quarto lugar nos campeonatos de 2023 e 2024 com a equipe carioca W2 Racing ProGP.
Em 2025, Barrichello Bartz mudou de casa e assinou com a SG28 Racing, coirmã da ArtCon Racing, campeã no ano passado com Arthur Gama. O acerto veio quando restavam poucos dias para a abertura do campeonato, no fim de semana de 3 e 4 de maio, em Interlagos.
Nesta jornada, “Pipe” venceu a Corrida 3 da etapa. Na sequência do calendário, pavimentou seu caminho com regularidade e somou pontos importantes. Mas o ponto da virada foi na etapa de Cascavel, a quarta do calendário, em setembro, quando o piloto do carro #24 quase gabaritou e somou 80 dos 84 pontos possíveis e marcou pole position, duas vitórias e um segundo lugar.
Ao todo, Barrichello Bartz conquistou três vitórias, dez pódios (recordista na estatística em 2025), uma pole e três voltas mais rápidas, em campanha que foi muito valorizada também pelos seus concorrentes, com quem travou embates diretos por vitória e posições importantes ao longo de 18 largadas em meio a um grid robusto, formado por 23 carros.
Enzo Bedani liderou praticamente todo o campeonato e se mostrou forte concorrente ao título ao somar três vitórias, sete pódios e uma pole position. E Léo Reis, que já está confirmado pela CAR Racing para correr na Stock Car no ano que vem, venceu as duas provas deste domingo e terminou como vice-campeão, totalizando ainda sete pódios e uma pole.
No campeonato rookie, destinado aos pilotos estreantes na Stock Light em 2025, Léo Reis confirmou o título ainda na primeira corrida deste fim de semana, enquanto Ernani Kuhn terminou com o vice-campeonato. O cuiabano subiu para a categoria de acesso depois de ter conquistado o título Overall A da Turismo Nacional no ano passado, conseguindo assim o prêmio com insumos e incentivos para disputar a Stock Light na temporada que se encerrou neste domingo.
As palavras dos campeões
“Quero comemorar, abraçar muito quem estava lá por mim, quero agradecer a todos. Coloquei Deus em primeiro lugar esse ano, e Ele realmente entregou. Não consigo descrever como estou me sentindo. É muita felicidade”Felipe Barrichello Bartz, piloto
Em suas primeiras declarações após confirmar a conquista do título, Barrichello Bartz declarou, emocionado, durante um intervalo entre as corridas 2 e 3, ainda dentro do carro: “Estou muito feliz. Obrigado por tudo. É um dia muito especial”.
Logo após a consagração no pódio, o novo campeão se mostrou ainda incrédulo com o que havia acabado de sacramentar: “Estou sem palavras. Quero comemorar, abraçar muito quem estava lá por mim, quero agradecer a todos. Coloquei Deus em primeiro lugar esse ano, e Ele realmente entregou. Não consigo descrever como estou me sentindo. É muita felicidade”.
O campeão prosseguiu: “Até tentei segurar as lágrimas, mas não consegui. É muita alegria, muita luta. Desabei naquela hora. Foi embora toda a pressão, toda a angústia, tudo foi embora. Agora é focar no que vem pela frente, no ano que vem, que vai ser muito importante. Conquistei uma vaga para a Stock Pro em 2026, e agora tenho de provar que mereço estar lá”.
Por fim, o novo campeão falou sobre como vislumbrou “bater roda” com o tio Rubens Barrichello no grid da BRB Stock Car no ano que vem: “Vai ser incrível! Não vejo a hora, pra falar a verdade. Já estou contando os dias”.
Barrichello Bartz também vai correr contra um grande amigo na Stock Car em 2026, já que o campeão rookie Léo Reis foi anunciado recentemente como piloto da CAR Racing para formar dupla com o irmão, Rafa Reis. “Sabemos o nível da Stock Light, que é muito forte”, disse. “Temos pilotos aqui com patamar para bater roda lá na Stock Car Pro. Vamos trabalhar muito porque a régua é bastante alta”.
Drama e glória
Léo Reis partiu da pole position e manteve a dianteira, embora sempre seguido bem de perto por Rafa Martins. “Pipe” Barrichello Bartz segurou posição segura, em terceiro lugar. Enzo Bedani avançou para o sexto posto e teve como missão escalar o pelotão para tentar sobreviver na luta pelo título.
No momento em que Bedani foi ultrapassado por Vinícius Papareli, a batalha pela vitória esquentou e reuniu quatro pilotos: além de Léo Reis, Rafa Martins colou no ponteiro e trouxe junto Alfredinho Ibiapina e Bartz, que caiu para quarto ao ser superado pelo paranaense. Mais atrás, Enzo perdeu o sétimo lugar para Mathias de Valle.
Mesmo com abordagem conservadora, Barrichello Bartz não se furtou a brigar por posição, tanto que conseguiu passar Ibiapina e retomar o segundo lugar ao mesmo tempo em que Bedani era pressionado por Pedro Garcia e Guto Rotta em batalha pela oitava colocação.
Pouco depois, a luta pelo título acabou para Enzo Bedani, que escapou da curva no momento em que a chuva deu as caras no Autódromo de Brasília e parou na caixa de brita, tal qual Guto Rotta. Fim do sonho para o jovem paulistano da W2 ProGP. Léo Reis cruzou a linha de chegada na frente e venceu pela primeira vez na Stock Light, seguido por Rafa Martins e por Felipe Barrichello Bartz, o mais novo campeão da categoria de acesso e futuro piloto no grid da BRB Stock Car Pro Series para 2026.
A última do ano
Em razão da forte chuva que desabou em Brasília logo após a bandeirada da Corrida 3, o cronograma para a prova derradeira do campeonato sofreu considerável atraso. A largada aconteceu com a pista molhada, porém já sem chuva.
A pista molhada deu contornos imprevisíveis à corrida. Quem aproveitou bem a oportunidade foi o jovem piloto da casa, Gabriel Koenigkan, que assumiu a liderança pouco depois da sinalização de bandeira verde. Contudo, o brasiliense de 16 anos não resistiu ao forte ritmo de um inspirado Léo Reis, que seguiu rumo à vitória pela segunda vez no fim de semana e concluiu no topo do pódio sua última jornada antes de correr pela CAR Racing na BRB Stock Car em 2026.
O campeão Barrichello Bartz fez a ultrapassagem e superou Koenigkan para terminar em segundo lugar, e o piloto de Brasília completou o último pódio do ano na Stock Light, fechando assim uma temporada de grandes corridas e com talentos revelados para a elite do automobilismo brasileiro.
Stock Light, temporada 2025
Etapa 6, Autódromo Internacional de Brasília (DF)
Corrida 2, resultado final
1º – Léo Reis (W2 Racing ProGP), dez voltas em 23min11s343
2º – Rafael Martins (ArtCon Racing), a 1s700
3º – Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 2s174
4º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 4s396
5º – Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 6s088
6º – Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 10s404
7º – Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 10s604
8º – Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 13s377
9º – Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 14s301
10º – Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 23s342
11º – Raphael Teixeira/Junior Ribeiro (Infinity Competições), a 27s960
12º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 28s283
13º – Ernani Kuhn (MTK Racing Team), a 28s460
14º – João Bortoluzzi (MForce), a 29s618
15º – Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 29s832
16º – Will Cesar (MForce), a 42s841
17º – Luis Trombini (Garra Racing Team), a 49s632
18º – Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 1 volta
19º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 1 volta
20º – Pedro Caland (RTR Sport Team), a 1 volta
Não completaram
Gustavo Teixeira (Infinity Competições), a 5 voltas
Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 10 voltas
Corrida 3, resultado final
1º – Léo Reis (W2 Racing ProGP), 11 voltas em 27min33s027
2º – Felipe Barrichello Bartz (SG28 Racing), a 1s701
3º – Gabriel Koenigkan (W2 Racing ProGP), a 6s560
4º – João Bortoluzzi (MForce), a 9s555
5º – Raphael Teixeira/Junior Ribeiro (Infinity Competições), a 10s700
6º – Erick Schotten (W2 Racing ProGP), a 11s986
7º – Ernani Kuhn (MTK Racing Team), a 12s733
8º – Juninho Berlanda (SG28 Racing), a 13s936
9º – Guto Rotta (Garra Racing Team), a 15s119
10º – Luis Trombini (Garra Racing Team), a 21s461
11º – Bruna Tomaselli (SG28 Racing), a 22s051
12º – Will Cesar (MForce), a 22s176
13º – Alfredinho Ibiapina (W2 Racing ProGP), a 28s960
14º – Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), a 33s777
15º – Akyu Myasava (Garra Racing Team), a 40s601
16º – Gustavo Teixeira (Infinity Competições), a 47s475
17º – Pedro Garcia (RTR Sport Team), a 2 voltas
18º – Rafael Martins (ArtCon Racing), a 2 voltas
Não completaram
Mathias de Valle (ArtCon Racing), a 5 voltas
Enzo Gianfratti (W2 Racing ProGP), a 6 voltas
Vinícius Papareli (RTR Sport Team), a 9 voltas
Pedro Caland (RTR Sport Team), a 10 voltas
Classificação final do campeonato geral**
1º Felipe Barrichello Bartz, 343 pontos
2º Leo Reis, 314
3º Enzo Bedani, 297
4º Alfredinho Ibiapina, 252
5º Guto Rotta, 236
6º Rafael Martins, 232
7º Mathias de Valle, 193
8º Erik Schotten, 188
9º Bruna Tomaselli, 184
10º Ernani Kuhn, 182
11º Juninho Berlanda, 175
12º Gabriel Koenigkan, 168
13º Enzo Gianfratti, 150
14º João Bortoluzzi, 138
15º Akyu Myasava, 130
16º Luis Trombini, 129
17º Pedro Garcia, 125
18º Will Cesar, 99
19º Kaká Magno, 90
20º Vinícius Papareli, 76
21º Lucca Zucchini, 64
22º Witold Ramasauskas, 53
23º Junior Ribeiro/Raphael Teixeira, 23
24º Enzo Falquete, 9
25º Gustavo Teixeira , 5
26º Augusto Sangalli, 0
*pontuação extraoficial
Todos os campeões da Stock Light
1993 – Carlos Col e George Lemonias
1994 – Nonô Figueiredo
1995 – Ariel Barranco
1996 – Alessandro Weiss
1997 – Cacá Bueno
1998 – Carlos Cunha
1999 – Mário Covas Neto
2000 – Rogério Motta
2001 – Thiago Marques
2002 – Mateus Greipel
2003 – Luiz Carreira Jr.
2004 – Diogo Pachenki
2005 – Renato Jader David
2006 – Marcos Gomes
2007 – Norberto Gresse
2008 – Fábio Carreira
2009 – Rafael Daniel
2010 – Diogo Pachenki
2011 – Rafael Daniel
2012 – Rafael Daniel
2013 – Felipe Fraga
2014 – Guilherme Salas
2015 – Márcio Campos
2016 – Márcio Campos
2017 – Gabriel Robe
2018 – Raphael Reis
2019 – Guilherme Salas
2020 – Pietro Rimbano
2021 – Felipe Baptista
2022 – Vitor Baptista
2023 – Zezinho Muggiati
2024 – Arthur Gama
2025 – Felipe Barrichello Bartz
*Com informações da BRB Stock Car