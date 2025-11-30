Nelsinho Piquet vence etapa de retorno da Stock Car a Brasília

Após mais de 11 anos sem receber uma etapa da Stock Car, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, foi oficialmente reinaugurado neste fim de semana e voltou a sediar uma corrida da categoria.

A 11ª e penúltima etapa da temporada foi marcada pelo domínio de Nelsinho Piquet, que liderou praticamente todas as voltas até cruzar a linha de chegada na primeira posição.

Largando na pole position, Nelsinho abriu vantagem logo no início, seguido por Guilherme Salas e Felipe Fraga. Quando a janela de pit stops foi aberta, o piloto brasiliense fez sua parada e retomou a liderança assim que os demais competidores concluíram o procedimento obrigatório.

Felipe Fraga, líder do campeonato, ultrapassou Salas e assegurou o segundo lugar até o fim da prova. Já Lucas Foresti completou o pódio na terceira colocação após Felipe Massa enfrentar um problema de motor na última volta, perdendo a chance de conquistar seu primeiro pódio na temporada.

Emoção marcou o encerramento da corrida: Nelsinho comemorou a vitória ao lado do pai, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet.

A definição do título da Stock Car 2025 ficará para a última etapa do calendário, marcada para 14 de dezembro, em Interlagos. No momento, Felipe Fraga lidera o campeonato, tendo apenas Gaetano di Mauro, décimo colocado na prova de Brasília, como adversário direto na briga pelo título.