Festa do Flamengo no Rio tem jogadores em trio elétrico e multidão eufórica

Redação Jornal de Brasília

30/11/2025 18h28

fbl libertadores flamengo celebration

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

De volta ao Brasil, o elenco do Flamengo comemorou com uma multidão de torcedores, neste domingo, o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. O time carioca venceu o Palmeiras na decisão de sábado, por 1 a 0, no estádio Monumental de Lima, no Peru.

O elenco flamenguista desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, no Aeroporto do Galeão, por volta de 10h10 (horário de Brasília). Jogadores e comissão técnica seguiram direto para o centro da cidade, após fazerem uma refeição no salão nobre.

Batedores da Polícia Militar realizaram a escolta do ônibus até o Largo da Candelária, onde um trio elétrico aguardava os atletas e a comissão técnica rubro-negra para um desfile pelas ruas do centro do Rio. Eram aguardados mais de 500 mil torcedores para a celebração do título da Libertadores.

No caminho para os festejos, jogadores do Flamengo já interagiram com torcedores da equipe. Alguns atletas, inclusive, chegaram a aparecer no teto do ônibus, do lado de fora do veículo.

Ao chegarem no local da comemoração, os jogadores rapidamente subiram no trio elétrico, diante de uma multidão eufórica e em festa. O zagueiro Léo Ortiz mostrou o troféu da Libertadores para os torcedores presentes, que foram à loucura. A expectativa é que a festa no centro do Rio de Janeiro dure até por volta das 15 horas.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, diante do Ceará, no Maracanã, às 21h30, quando poderá celebrar também a conquista do Campeonato Brasileiro, caso vença a partida ou o Palmeiras tropece diante do Atlético-MG.

Estadão Conteúdo

