Neymar responde crítica de Patrícia Pillar no Twitter

Jogador rebateu a atriz, que disse que “falar em passar o Pelé na artilharia [da Seleção Brasileira] foi absolutamente lamentável”

Camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar tem sofrido críticas e dado declarações fortes nos últimos dias. Nesta segunda-feira (13), o jogador resolveu responder uma das mensagens no Twitter.

Na última quinta-feira (9), no dia do jogo Brasil x Peru, pelas Eliminatórias da Copa, a atriz Patrícia Pillar escreveu: “Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável.” Isso porque Ney está prestes a ultrapassar o Rei do Futebol como um dos maiores goleadores da Seleção (Neymar tem 69 gols em 113 jogos, e Pelé, 77 gols em 92 jogos) e disse, após o jogo, que será “uma honra” alcançar a marca de maior artilheiro com a Amarelinha.

Quatro dias depois, Neymar rebateu Patrícia Pillar: “Ah, pronto, tenho que parar de fazer gol, agora?!”. Veja:

Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora 🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2021

Neymar também tem recebido críticas sobre estar supostamente fora de forma. O camisa 10 da Seleção se mostrou incomodado e foi irônico após o Brasil x Peru:

Gordinho tá ON 🔥🤣 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021