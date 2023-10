Neymar marca 1º gol pelo Al-Hilal

O brasileiro fez o segundo do Al-Hilal na etapa complementar (58′), em seu quinto jogo pelo time saudita

Neymar marcou seu primeiro gol pelo Al-Hilal nesta terça-feira (3), na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.

O brasileiro fez o segundo do Al-Hilal na etapa complementar (58′), em seu quinto jogo pelo time saudita.

No primeiro tempo, o ex-atacante do Fulham Aleksandar Mitrovic abriu o placar aos 18 minutos, e Saleh Al-Shehri selou a vitória nos instantes finais do duelo (90’+3).

Com esta vitória, o Al-Hilal, quatro vezes campeão da Champions da Ásia e finalista no ano passado, assume a liderança do Grupo D.

O Al-Hilal jogou no Irã um dia depois da suspensão entre da partida entre o também saudita Al-Ittihad e o Sepahan, após uma polêmica pela presença no campo de jogo do time iraniano de uma estátua do general Qasem Soleimani, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em janeiro de 2020.

© Agência France-Presse