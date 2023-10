Inter apresenta duas faces antes da semifinal da Libertadores

O time colorado chega ao jogo decisivo contra o Fluminense convivendo com duas faces: uma no Brasileiro, outra na competição continental.

MARINHO SALDANHA

(UOL/FOLHAPRESS)

Eduardo Coudet definiu o Inter como ‘patinho feio’ na semifinal da Libertadores. O time colorado chega ao jogo decisivo contra o Fluminense convivendo com duas faces: uma no Brasileiro, outra na competição continental.

A partida de volta da semifinal da Libertadores acontece nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

EM QUEDA NO BRASILEIRO

A derrota para o Atlético-MG no fim de semana deixou o Inter em 14º no Brasileiro, três pontos distante da zona de rebaixamento.

No campeonato, o time vermelho conquistou apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Sendo que dez desses compromissos foram sob comando de Coudet.

A face negativa da equipe vermelha pode ser justificada pela utilização de reservas, que tem se repetido para preservar os titulares de olho na Copa.

O Inter marcou apenas 7 gols marcados em 10 partidas do Brasileiro com Coudet no banco. Em contrapartida sofreu 13.

Ao mesmo tempo que o Inter se aproximou da zona de rebaixamento, se afastou do objetivo de terminar a disputa entre os quatro primeiros. São 15 pontos até o Palmeiras.

Além de poupar jogadores, o foco também foi outra justificativa para os resultados tão diferentes entre a competição nacional e a continental.

“Acho que todos nos sentimos da mesma maneira. Vou falar da minha parte. Vocês [jornalistas] também estão focados mais no jogo de quarta. É difícil sair disso. O grande rival que vamos enfrentar tomou três [o Fluminense perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá]. É muito difícil, não? O jogo prévio a um acontecimento assim. O que posso falar é que todos estamos focados no que vai ser quarta. O jogo mais importante do ano para nós e para o Inter desde muitíssimo tempo”, disse o técnico.

JÁ NA LIBERTADORES

Porém, a face positiva se encontra na Libertadores. No jogo de ida da semifinal, o empate fora de casa diante do Fluminense foi considerado positivo.

Foram três vitórias em cinco jogos, com classificações contra River Plate e Bolívar sob comando do argentino.

Os gols que faltam no Nacional, sobram no torneio continental, com oito marcados contra cinco sofridos.

Mas nem a utilização de titulares totalmente focados faz Coudet perceber favoritismo no Colorado. Pelo contrário, para ele o time é o ‘patinho feio’.

“Eu tenho certeza que o Fluminense é favorito. Neste caminho, enfrentamos dois candidatos, River e Fluminense. Nós também queremos ser candidatos. Nesta semifinal, somos o patinho feio. Temos muita gana. Vamos jogar aqui em casa com o Beira-Rio lotado e tratar de dar uma grande alegria à nossa torcida e ter a sorte de passa”, afirmou Coudet.

POR QUE PATINHO FEIO?

Ao chamar o Inter de ‘patinho feio’, o treinador sublinha que sua equipe nunca foi apontada como postulante ao título.

De fato, Boca Juniors, Palmeiras e até o Fluminense vivem fases melhores na temporada e no passado recente.

Do outro lado da chave, o Boca chegou à Libertadores como campeão argentino de 2022. Neste ano, porém, não vive grande fase e acaba de perder o clássico contra o River Plate.

O Palmeiras foi campeão do Brasileiro do ano passado e está em quarto lugar neste ano. Foi campeão Paulista no início da temporada e ainda traz o histórico de ter conquistado duas das últimas quatro edições Libertadores.

O Fluminense é quem mais pode se aproximar do Inter no “ranking do favoritismo”. Ainda assim, o time carioca vive fase melhor.

O Fluminense foi campeão carioca no começo da temporada e ocupa o sexto lugar no Brasileiro deste ano.

Já o Inter não conquista título algum desde 2016, além de estar bem longe da ponta no Brasileirão deste ano.

E A TORCIDA

A torcida já escolheu em qual das duas faces do Inter quer acreditar.

Todos os ingressos para o jogo contra o Fluminense foram comercializados antecipadamente e o ambiente é de total apoio ao time na Copa, independentemente do que tenha ocorrido no Brasileiro.

Não existe o ambiente tenso que acompanha momentos de oscilação, nem vaias ou cobranças mais fortes até o momento.

ESCALAÇÕES

Nesta quarta-feira, o Inter poderá contar com jogadores poupados na partida pelo Brasileiro, como Johnny e Rochet.

Uma possível escalação do técnico Eduardo Coudet tem: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

O Fluminense, por sua vez, deve contar com Ganso, poupado na partida contra o Cuiabá, pelo Brasileiro.

No entanto, o time será desfalcado por Samuel Xavier, que cumpre suspensão automática após expulsão.

O técnico Fernando Diniz pode começar a partida com: FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz) Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; John Arias, Germán Cano e Keno.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (4)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Onde assistir: TV Globo e Paramount+