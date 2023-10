Copinha 2024: Capital inicia a preparação

De olho na principal competição de categorias de base do Brasil, time traz reforços, mas mantém a base que se destacou no Candanguinho

O Capital começou a preparação para jogar pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, após voltar à elite do Candangao em 2019 e o início do trabalho da nova diretoria. O time comandando pelo técnico Aurélio Ferreira se apresentou nesta semana para iniciar o trabalho com foco total na Copinha, que ocorre de 2 a 25 de janeiro.

A equipe conta com 26 atletas. A base é a mesma que conquistou os vice-campeonatos do Distrito Federal e da Copa Novos Talentos. Entre eles, o artilheiro do Candanguinho 2023 com 10 gols, Rian Pablo; e o goleiro Alex Almeida, eleito o melhor da posição nas duas competições citadas.

Oito reforços chegaram ao Complexo JK: o goleiro Fernando, o lateral-direito Tauan, o zagueiro Lorrente, o volante Rodrigo, o meia Rafinha e os atacantes Luan, GG e Gustavo Echeverri. São jogadores vindo do próprio futebol local, de São Paulo, de Minas Gerais e, até, da Europa, como é o caso de Gustavo Echeverri, com rodagem em Portugal.

Experientes

Dos 26 jovens às disposição do técnico Aurélio Ferreira, seis deles já participaram da Copinha – o zagueiro Arlyson, o lateral-direito Paulinho, os volantes Bala e Rodrigo, o meia Rafinha e o atacante GG.

“É uma experiência inexplicável. Equipes de todo o planeta estão de olho nesse torneio. É a chance que temos de mostrar nosso trabalho e, consequentemente, elevar o nome do Capital”, destacou GG, que, no ano passado, atuou por Paranoá e Ceilândia. “Essa estrutura aqui é impressionante. Estou muito empolgado e motivado para escrever minha história nessa minha nova casa”, complementou.

O treinador não descarta a possibilidade de chegarem mais reforços. “Montamos um grupo com jovens que têm a mentalidade campeã, são disciplinados e conscientes dos objetivos pessoais e do clube. Vamos observar nos próximos dias e, caso percebamos alguma carência, vamos agir rapidamente”, conta Aurélio Ferreira.

Após 30 dias de recesso, o time retoma os treinos matinais. Nessa primeira etapa, o objetivo é intensificar a parte física. Na sequência, incrementa-se com os treinos táticos e técnicos. “Vamos trabalhar também a questão psicológica desses meninos. Isso faz toda a diferença nesse momento da vida deles”, finaliza o comandante do Tricolor.