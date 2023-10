MOAI promove torneio de Beach Tennis para empresários

Campeonato será dividido em categorias, com ingressos a partir de R$ 130

Visando aliar o mundo dos negócios com a diversão nas quadras, a MOAI promove, de 06 a 08 de outubro, um torneio de beach tennis em parceria com a Track & Field e a Calango Beach Tennis. O campeonato será realizado na PlayTennis Brasília, localizada no Eixo Monumental.

O torneio conta com diversas categorias — do iniciante ao nível avançado no esporte — e espera a presença de mais de 120 empresários. Para além dos membros da comunidade, o evento também será aberto aos empresários da capital federal. As inscrições são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos via Sympla a partir de R$ 130.

A programação começa na sexta-feira (06/10), com jogos da categoria mista. No sábado (07/10), serão realizados os jogos de grupo nas categorias feminina e masculina. No encerramento do torneio (08/10), o público curtirá a fase final dos jogos com música ao vivo, chopp gelado e muita torcida organizada com os familiares dos participantes — ingressos custam R$ 30.

Serviço

MOAI | Track & Field Experience – Torneio Beach Tennis

Datas: 06, 07 e 08 de outubro

Local: PlayTennis Brasília – Eixo Monumental, ao lado do ginásio Nilson Nelson, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 130 via Sympla

Mais informações: @moaibrasil