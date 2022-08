Neymar abre temporada da Copa participando de mais de 3 gols por jogo

O Paris Saint-Germain está com ótimos números neste início de temporada 2022/2023, e muito desses resultados aconteceram por causa de Neymar

O Paris Saint-Germain está com ótimos números neste início de temporada 2022/2023, apesar dos problemas de bastidores, e muito desses resultados aconteceram por causa das ótimas atuações de Neymar.

Esse é o melhor começo do atacante brasileiro desde que chegou no futebol europeu. Em quatro partidas, ele já tem 13 participações em gols, sendo sete gols e seis assistências, contribuindo assim para 60% dos gols do time francês neste início de temporada (foram 21 tentos do PSG, no total).

Antes disso, as temporadas de 2016/2017 e 2017/2018 eram seus melhores começos em solo europeu. Nas duas ocasiões, participou de sete gols defendendo o seu atual clube.

Vale lembrar que faltam aproximadamente três meses para o início da Copa do Mundo, que acontecerá no Qatar, e que o jogador é a principal aposta de Tite na seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.

O grande desempenho do brasileiro nos últimos jogos refletiram no começo de temporada do PSG. O clube lidera o Campeonato Francês com três vitórias em três partidas, com 17 gols marcados e apenas três sofridos.

Gols e assistências de Neymar nos 4 primeiros jogos de temporadas na Europa:

2013/14 — Barcelona (0 gol, 2 assistências)

2014/15 — Barcelona (3 gols, 0 assistência)

2015/16 — Barcelona (2 gols, 0 assistência)

2016/17 — Barcelona (2 gols, 5 assistências)

2017/18 — PSG (4 gols, 3 assistências)

2018/19 — PSG (3 gols, 1 assistência)

2019/20 — PSG (3 gols, 0 assistência)

2020/21 — PSG (1 gol, 2 assistências)

2021/22 — PSG (1 gol, 1 assistência)

2022/23 — PSG (7 gols, 6 assistências)