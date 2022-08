Orlandinho lidera legião brasileira na chave principal da etapa de Brasília do Brasil Tennis Classic

Gaúcho de 24 anos terá a companhia de mais 10 compatriotas na disputa pelo título no Clube do Exército da capital federal

As quadras de saibro do Clube do Exército, em Brasília, estão prontas para a disputa do Ano III – Brasil Tennis Classic, torneio chancelado pela ITF com premiação de US$ 15.000 e que reunirá tenistas de todo o planeta. A etapa da capital brasileira tem patrocínio do Banco Santander.

Na lista de inscritos, Orlando Luz aparece como grande favorito ao título em Brasília. Atual número 370 do ranking da ATP, o gaúcho de 24 anos quer aproveitar a oportunidade de jogar em casa para conseguir prolongar seu bom momento no circuito. Ele é o principal cabeça de chave na etapa de Recife do Brasil Tennis Classic e vem embalado de duas finais de ITFs na Macedônia do Norte, em junho, também na terra batida.

“Jogar em casa é sempre bom, não há tantas chances de podermos atuar com nossa torcida. Quero aproveitar essa gira no Brasil para fazer boas semanas. Estou treinando muito bem e me sinto confiante”, disse Orlandinho, 9º melhor tenista do País na atualidade.

O Brasil está representando ainda com mais 10 jogadores na chave principal. São eles: Eduardo Ribeiro, Fernando Yamacita, Nicolas Zanellato, Marcelo Zormann, João Victor Loureiro, Gabriel Ciro da Silva, Gabriel Pascotto Tumasonis, Luis Britto, João Marcos Nusdeo e Matheus Amorim de Lima.

Do grupo dos estrangeiros, os irmãos peruanos Arklon Huertas del Pino e Conner Huertas del Pino também estão entre os favoritos ao título em Brasília, além da disputa em duplas. O argentino Matias Franco Descotte é outro de quem não se pode tirar os olhos, especialmente pela tradição de seu país na modalidade.

A etapa de Brasília do Brasil Tennis Classic tem entrada gratuita ao público no Clube do Exército ao longo de toda a semana. Na segunda-feira (22), a disputa começa com os jogos do qualifying para a definição dos últimos classificados para a chave principal. O Instituto Sports divulgará o nome dos tenistas convidados nos próximos dias.

Veja a lista de dos inscritos para o Ano III – Brasil Tennis Classic – Etapa de Brasília:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Orlando Luz (BRA)

Arklon Huertas del Pino (PER)

Matias Franco Descotte (ARG)

Conner Huertas del Pino (PER)

Ignacio Carou (URU)

Eduardo Ribeiro (BRA)

Antonio Cayetano March (EQU)

Fernando Yamacita (BRA)

Nicolas Zanellato (BRA)

Marcelo Zormann (BRA)

Gonzalo Bueno (PER)

João Victor Loureiro (BRA)

Gabriel Ciro da Silva (BRA)

Gabriel Pascotto Tumasonis (BRA)

Lorenzo Gagliardo (ARG)

Luis Britto (BRA)

João Marcos Nusdeo (BRA)

Matheus Amorim de Lima (BRA)

Serviço

Ano III – Brasil Tennis Classic – Etapa de Brasília

Data: 22 a 28 de agosto

Sede: Clube do Exército de Brasília

St. De Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Brasília/DF

Entrada Gratuita