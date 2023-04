NBB: Líder Franca joga, nesta semana, contra times de Brasília

O Franca vem de 41 vitórias consecutivas, sendo 29 pela NBB, maior sequência da história do clube

Caio Aquino Nunes

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

Líder e ainda invicto no campeonato, o Franca visita o DF nesta semana para enfrentar as equipes brasilienses.

O Franca enfrenta o Brasília nesta terça-feira (4/4) às 20h, no Ginásio Nilson Nelson e depois, pega o Cerrado na quinta-feira (06/04) também às 20h, no Ginásio do ASCEB.

O Brasília, por sua vez, vem de quatro derrotas seguidas ocupando a 15º posição na tabela, Cerrado vem de vitória após uma sequência de 10 derrotas seguidas no campeonato, porém ainda se mantendo na lanterna.

Os times já se enfrentaram anteriormente na temporada, com uma vitória apertada dos paulistas contra o Brasília de 99 x 94 e uma mais tranquila contra o cerrado por 98 x 76.