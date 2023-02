MPF defende prisão de Robinho e entrega quatro endereços do ex-jogador

A justiça recebeu nesta ultima segunda-feira, 27, um parecer do Ministério Público Federal no qual defende a prisão do ex-jogador Robinho

A justiça recebeu nesta ultima segunda-feira, 27, um parecer do Ministério Público Federal no qual defende a prisão do ex-jogador Robinho, que foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro. Leia também Apple paga multa de US$ 12 milhões na Rússia

Fazenda confirma reoneração completa de impostos sobre combustíveis

Procurador das ‘rachadinhas’ diz que Receita dará resposta após ter seus dados acessados sob Bolsonaro O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos segurou que não existem restrições à transferência da pena ao Brasil e entregou quatro endereços onde o atleta pode ser encontrado, todos na Baixada Santista. Escreveu o subprocurador-geral: “Nesse contexto, inexistentes quaisquer restrições à transferência da execução da pena imposta aos brasileiros natos no estrangeiro, razão pela qual o requerido [Robinho] há de ser citado no endereço a seguir indicado para apresentar contestação…” Assim que o parecer foi entregue os autos do processo foram remetidos à analise da relatora do caso, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal da Justiça(STJ). Na última decisão a ministra indicou que a sentença italiana atende a requisitos para ser reconhecida pela Corte e menciona pelo menos um precedente do STJ em que a execução da pena decorrente de condenação em país estrangeiro pôde ser realizada no Brasil. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE