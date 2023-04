Minas perde para Taubaté em casa pela estreia na A2 com reclamações sobre arbitragem

Com a derrota a equipe desperdiçou uma chance importante de pontuar e terá que se recuperar na próxima partida, contra o América Mineiro, em busca do acesso para a primeira divisão

Por Henrique Sucena e Pedro Santana

Jornal de Brasília / Agência Ceub

O Minas Brasília foi derrotado, neste domingo (16), por 1 a 0 para o Taubaté no estádio Defelê, na Vila Planalto, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A2.

Com a derrota a equipe desperdiçou uma chance importante de pontuar e terá que se recuperar na próxima partida, contra o América Mineiro, em busca do acesso para a primeira divisão.



A equipe brasiliense reclamou bastante de um pênalti não marcado no primeiro tempo após toque de mão de uma das defensoras da equipe paulista que o árbitro Leandro de Oliveira não marcou.

Pouco depois do lance, Cacá marcou para as visitantes em bonita jogada e garantiu os três pontos.

Estreia na A2

O jogo desta tarde no Defelê marcou a estreia das duas equipes nesta edição da Série A2. Minas e Taubaté disputarão o Grupo A do torneio ao lado de Fluminense, América Mineiro, Red Bull Bragantino, Cresspom, São José e Botafogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ano passado a equipe brasiliense chegou até as quartas do torneio, mas foi eliminada pelo Bahia e ficou sem a vaga de volta à primeira divisão nacional. O Taubaté por outro lado esteve na A3, terceira divisão do país, e se sagrou campeão, qualificando-se para a atual edição da A2.



Polêmica

A grande polêmica veio ainda no começo, na primeira chance de perigo, quando Renata fez boa jogada pela direita e o chute de Karen acabou sendo cortado pela defensora adversária com a mão, mas o árbitro não marcou nada.

As jogadoras do time brasiliense reclamaram bastante, mas continuaram atacando e quase abriram o placar após chute de Bárbara de bicicleta.

Com a defesa segurando o empate, o ataque de Taubaté brilhou com bonita jogada de Cacá, que deu uma caneta na defensora adversária antes de abrir o placar para as visitantes. Com a vantagem de um gol, o Minas passou a reclamar de “cera” da equipe de Taubaté, que teve jogadoras caindo pedindo atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Taubaté ainda esteve perto de ampliar a vantagem com Girlene no último lance da primeira etapa, mas a zagueira Tati cortou em cima da linha e salvou a equipe mandante.



As brasilienses voltaram do intervalo com a missão de buscar o empate e chegaram perto quando Karen puxou contra-ataque e achou Keké com espaço dentro da área adversária, mas a atacante se atrapalhou no domínio e ficou sem equilíbrio, chutando para fora.

Taubaté segura o resultado



O Taubaté respondeu buscando um segundo gol para marcar o jogo. Day Silva e Isabella vieram do banco para a equipe paulista e tiveram boas chances de ampliar, mas Rubi salvou a equipe da casa.

Com poucas chances para as duas equipes na segunda etapa, foi o Taubaté que levou a vitória na Vila Planalto ao apito final.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Próximos Confrontos



O Minas Brasília agora viaja para Belo Horizonte onde enfrenta o América Mineiro no próximo sábado (22) no estádio SESC Alterosas.

O Taubaté por outro lado volta para o interior paulista para enfrentar o Fluminense em seu estádio, o Joaquinzão, no Domingo (23).



Ficha técnica



16/04/2023- Estádio Defelê, Vila Planalto- DF





Minas Brasília: Rubi, Renata (Hadri), Tati, Thalita (Mileninha), De la Torre, Keké, Bárbara (Monse), Pires, Joycinha, Rosane (Silvania), Karen

Técnico: Rodrigo Campos

Taubaté: Yolanda, Lene, Hericka, Jérika, Ma Santana (Bianca), Keke (Isabella), Tatá, Alexia, Cacá, Girlane (Lauana), Moara (Day Silva)

Técnico: Arismar Junior





Gols:

Cacá – Taubaté 30’ 1T





Árbitro: Leandro Almeida Damas de Oliveira

Assistente 1: Cassia Franca de Souza

Assistente 2: Kinberlyn Morais Ramos

4º árbitro: Matheus de Moraes Silva

Analista de Campo: Jamir Carlos Garcez

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE