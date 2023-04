Real Brasília conquista Candangão inédito após vitória no jogo e nos pênaltis

Em tarde ensolarada, diferente da chuva do jogo de ida, o Real Brasília desafiou o favoritismo do Brasiliense.

Por Henrique Sucena e Ana Beatriz Martins

Jornal de Brasília/Agência Ceub

O Real Brasília venceu o Brasiliense por 1 a 0 no Estádio Defelê na tarde deste sábado (15) e, nos pênaltis, conquistou o título histórico do Candangão 2023.

A partida ficou marcada pelo volume de jogo físico, que refletiu no placar (magro) com o único gol marcado por Matheus Jesus, da equipe do Real Brasília.

Na bacia das almas, o Real Brasília igualou no placar agregado e levou a decisão aos pênaltis. Em atuação heroica, Wendell salvou quatro pênaltis para garantir a vitória inédita do time da Vila Planalto.

A disputa por pênaltis terminou em 2 a 1, com gols de Uederson e Caio Mendes para o time campeão, e gol de Aldo pelo Brasiliense.

Com a vitória, o Real Brasília chegou ao primeiro título candango da sua história, dois anos depois do doloroso rebaixamento para a série B do campeonato distrital.

Wendell brilhou com três pênaltis defendidos na conquista do título. Foto: Pedro Jose Santana



Título Inédito

O Real Brasília se sagrou campeão pela primeira vez do Campeonato Brasiliense com a vitória heroica na Vila Planalto.

A equipe já havia disputado a final uma vez, em 2008, ainda sob o nome de Dom Pedro II, tendo sido derrotado pelo próprio Brasiliense na ocasião.

A conquista histórica vem no ano em que o clube volta à primeira divisão distrital. Foi vice-campeão da segunda divisão no ano passado.



Com a derrota, o Brasiliense perde a chance de se sagrar tricampeão consecutivo. O Jacaré venceu o Ceilândia em 2021 e 2022.

O Herói

O goleiro Wendell brilhou no Defelê e se tornou o grande herói da conquista do título.

Depois de defesas importantes no tempo regulamentar em chutes de Tobinha e Luquinhas, o goleiro defendeu os pênaltis de Tarta, Aldo e Tobinha para garantir a conquista.

Em homenagem a histórica atuação, o atleta foi ovacionado pela torcida na Vila Planalto.

Festa nas arquibancadas

Apesar da protocolar torcida única, a arquibancada viu tanto torcedores dos Leões do Planalto, quanto do Jacaré, marcarem presença.

Em sua maioria, a torcida do Real Brasília fazia a festa com baterias e balões, embalando o time na busca pela vitória.



Já os poucos infiltrados do Jacaré torciam em silêncio, camuflados pelas camisas de cores neutras e gritos contidos.

A ida

No jogo de ida o Brasiliense conseguiu uma importante vitória para levar a vantagem do empate ao Defelê, tendo vencido no Serejão por 3×2.

O atacante Tobinha foi o herói do Jacaré no jogo com dois gols, com o zagueiro Igor fazendo o terceiro.

Pelo lado dos visitantes, o atacante Juan Azevedo marcou dois e deixou o Real para o jogo de volta.



Apesar da vitória, o Brasiliense mudou o goleiro para o confronto na Vila Planalto, com o experiente Sucuri retomando sua titularidade.

Pelo lado do Real foram duas mudanças no ataque do time, com Marcos Paulo e Matheus Jesus dando lugar a Uederson, que volta de lesão, e Juan Azevedo, que marcou os dois gols da equipe no confronto em Taguatinga.

Jogo foi equilibrado na Vila Planalto na disputa pelo título. Foto: Pedro Jose Santana

O Jogo

Apesar de precisar da vitória, o Real entrou mais fechado no jogo e viu os visitantes criarem a maior parte das ações ofensivas no primeiro tempo.

Os Leões do Planalto fizeram muitas faltas, dando ao Brasiliense a oportunidade de buscar lançamentos para Aldo na área, sem sucesso.

A grande chance do primeiro tempo veio com Luquinhas, que aproveitou um erro na saída dos donos da casa e bateu sem marcação em direção ao gol de Wendell, mas errou o alvo.

Pouco depois o Jacaré ainda criou outra grande chance em contra-ataque puxado por Tarta, que lançou Yuri Mamute sem marcação em direção ao gol, mas o atacante errou o domínio.

As duas equipes reclamaram de pênaltis não marcados na primeira etapa. Pelo lado do Real houve reclamação após um possível toque de mão da defesa visitante em cobrança de escanteio.

Depois de muito tempo checando o lance no VAR, o árbitro Rafael Diniz decidiu não marcar.

Depois foi a vez do Brasiliense pedir uma penalidade quando Luquinhas foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Felipe Mendes, mas foi marcado um impedimento do atacante.

Na volta do intervalo, as duas mudanças no ataque dos donos da casa surtiram efeito imediato.

O Brasiliense recuou e o Real aumentou a pressão, resultando em uma bola que o zagueiro Igor teve que tirar em cima da linha.

O técnico Roberto Cavalo sentiu a pressão e cresceu e trouxe do banco o experiente Hernane “Brocador”.

O ex-flamenguista entrou sob fortes vaias da torcida presente no Defelê.

O Brasiliense passou a subir mais, buscando matar o jogo, mas foi barrado pelo goleiro adversário.

Primeiro foi Tobinha, aproveitando rebote, que finalizou sozinho de dentro da área, mas Wendell fez bonita defesa.

Logo depois foi Luquinhas que passou pela defesa do Real mas novamente foi parado pelo arqueiro.

Depois de perder tantas chances, a atenção do Jacaré abaixou e o goleiro Sucuri errou um passe na saída de bola, fazendo com que Matheus Jesus recebesse sozinho para marcar o gol da vitória.

Decisão nos pênaltis

Para completar uma tarde já nervosa na Vila Planalto, a final foi decidida pela disputa de pênaltis. As penalidades imediatamente trouxeram ainda mais tensão para as torcidas, com Tarta perdendo o primeiro após bonita defesa de Wendell com os pés.

O Brasiliense manteve o confronto empatado quando Sucuri defendeu a cobrança de Lucas Souza.

Um dos nomes mais conhecidos, Hernane decepcionou a torcida brasiliense ao acertar a trave, permitindo que Uederson finalmente abrisse o placar para os donos da casa.

O zagueiro Gabriel ainda marcou o primeiro dos visitantes, mas Caio Mendes voltou a pôr o Real na frente.

O experiente Aldo foi para a bola com a função de renovar as esperanças da torcida, mas Wendell novamente salvou.

O atacante Matheus Jesus, que marcou o gol da vitória, teve em seus pés a oportunidade de garantir o título, mas Sucuri defendeu novamente e adiou o grito da torcida que já clamava ¨É campeão!¨



O grito de campeão finalmente foi desinstalado quando Wendell parou o chute de Tobinha e tornou oficial a conquista inédita para os Leões do Planalto.

Ficha Técnica:

15/04/2023- Estádio Defelê, Vila Planalto- DF