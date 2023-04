Flamengo anuncia contratação do argentino Jorge Sampaoli como novo técnico

Sampaoli, recentemente demitido do Sevilla da Espanha, assinou um acordo para comandar o time carioca “até 31 de dezembro de 2024”

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a contratação do argentino Jorge Sampaoli como novo técnico, em substituição ao português Vítor Pereira.

Sampaoli, recentemente demitido do Sevilla da Espanha, assinou um acordo para comandar o time carioca “até 31 de dezembro de 2024”, disse o Flamengo em um tuíte.

O argentino terá de retomar o caminho das vitórias com um dos melhores e mais caros elencos das Américas, que conta com Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, assim como o uruguaio Arrascaeta e o chileno Arturo Vidal.

O time rubro-negro teve um início de temporada muito fraco, com destaque no último domingo ao perder a final do campeonato carioca para o Fluminense.

A imprensa especulava sobre a contratação do português Jorge Jesus, mas isso implicava esperar até maio, quando seu contrato com o turco Fenerbahçe se encerra.

A derrota do Flamengo na quinta-feira para o Maringá (2-0) pela Copa do Brasil acelerou a tomada de decisão e a diretoria chegou a um consenso sobre Sampaoli, segundo a mídia.

O técnico argentino, que deve chegar ao Rio de Janeiro neste fim de semana, tem uma história no futebol brasileiro. Em 2019 levou o Santos ao vice-campeonato do Brasileirão, e no ano seguinte comandou o Atlético-MG.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também foi treinador do Olympique de Marselha e da Universidad de Chile.

Em 2015 conquistou a Copa América como técnico do Chile, antes de comandar a ‘Albiceleste’ no Mundial de 2018, em que a atual campeã mundial perdeu nas oitavas de final para a França.

Seis técnicos desde 2020

Jesus comandou o Flamengo de junho de 2019 a julho de 2020, quando se transferiu para o Benfica. Desde então, o clube carioca já teve seis treinadores: os espanhóis Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, o português Paulo Sousa, Dorival Júnior e Vítor Pereira.

Pereira, de 54 anos, havia completado quatro meses no comando do atual campeão da Libertadores: foi oficializado em dezembro e desembarcou no Rio no início de janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao demiti-lo, o time carioca ainda deve pagar 15 milhões de reais ao treinador, correspondentes aos meses restantes do seu contrato, segundo o portal Globo Esporte.

Sob seu comando, os rubro-negros perderam quatro títulos: Supercopa do Brasil contra o Palmeiras em janeiro, Mundial de Clubes (eliminados nas semifinais pelo saudita Al Hilal) e a Recopa Sul-Americana contra a Independiente del Valle (EQU) em fevereiro.

A última derrota foi um 4 a 1 (4 a 3 no agregado) contra o Fluminense, no domingo, no jogo de volta da final do Carioca.

© Agence France-Presse