Maratona Monumental de Brasília chega a sua 3ª edição em novembro

A prova reúne corredores de todo o Brasil, no dia 27 de novembro, com percursos de 42, 21, 10 e 5 km, que passam pelos principais pontos turísticos e culturais da capital

Um evento esportivo, democrático e inclusivo, que enaltece as belezas e características próprias de Brasília, como suas vias longas e largas e monumentos arquitetônicos únicos. Na Maratona Monumental de Brasília, atletas de todo o país, entre maratonistas de alta performance e corredores de fim de semana, percorrem os principais pontos turísticos da capital federal.

A 3ª edição da prova ocorre no dia 27 de novembro. As inscrições estão abertas e já ultrapassam 70% das vagas. O evento apresenta também espaço de exposições e retirada de kits, nos dias 25 e 26 e uma corrida gratuita para crianças com deficiência e vulnerabilidade social, no dia 26.

Brasília é berço de grandes atletas do Brasil e do mundo, como Joaquim Cruz e Marilson dos Santos. Contudo, não recebia uma maratona há três anos, em 2019, quando a Maratona Monumental de Brasília realizou sua primeira edição, inserindo a cidade de volta ao circuito das grandes maratonas do país.

Realizado em 21 de abril, Aniversário de Brasília, o evento foi um grande sucesso de público. Em 2020, precisou ser adiado devido à pandemia, voltando com força total, em outubro de 2021, com mais de 3 mil atletas de todos os estados brasileiros e mais de 240 cidades representadas.

Além de percursos de 42 km (Maratona) e 21 km (Meia Maratona), a Maratona Monumental de Brasília apresenta trajetos de 10 km e 5 km, misturando corredores profissionais com aqueles que mantêm o hábito da corrida com percursos menores. A prova apresenta vagas para maiores de 60 anos e pessoas com deficiência, em todas as categorias, com 50% de desconto.

Esse ano, o evento apresenta, nos dias 25 e 26 de novembro, a Expo Monumental – espaço oficial para retirada de kits e exposição de marcas esportivas, parceiros e patrocinadores para interação com atletas e visitantes. No dia 26, ocorre a prova “Monumental Dauzito Kids”, uma corrida inclusiva e gratuita com cerca de 200 crianças com deficiência e/ou vulnerabilidade social, realizada em parceria com ONGs da capital.

A largada das provas de Maratona e Meia Maratona ocorrem no Shopping Popular de Brasília, entre 5h30 e 5h50 de acordo com cada categoria. Já, as de 10 e 5 km largam na Arena Monumental, na Esplanada dos Ministérios, às 7h10 e 7h20, respectivamente, local onde será também a chegada geral, de todas as distâncias. Os primeiros colocados de todas as categorias recebem medalhas e premiações. Inscrições abertas em maratonamonumentalbsb.com.br até 31 de outubro, ou até preencher o total de vagas.

Serviço: Maratona Monumental de Brasília

Data: 27 de novembro (domingo), a partir das 6h30

Local de largada: Shopping Popular de Brasília (42 e 21 km) e Arena Monumental, na Esplanada dos Ministérios (10 e 5 km)

Local de chegada: Arena Monumental, na Esplanada dos Ministérios (todas as distâncias)

Realização: Monumental Eventos Esportivos

Contato: [email protected]

Informações e inscrições: www.maratonamonumentalbsb.com.br

Inscrições por categoria:

Maratona 42 km: R$199,90 + R$15,99 de taxa de serviço

Meia Maratona 21 km: R$179,90 + R$14,39 de taxa de serviço

10 km: R$124,90 + R$9,99 de taxa de serviço

5 km: R$124,90 + R$9,99 de taxa de serviço

*Maiores de 60 anos ou pessoa com deficiência têm 50% de desconto

Kit composto por: camiseta do evento (100% Poliamida); número de peito com chip; bolsa do evento; medalha de participação (pós-prova); kit lanche (pós-prova).